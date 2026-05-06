PSG futbolisti kļūst par "Arsenal" pretiniekiem UEFA Čempionu līgas finālā
Francijas futbola klubs Parīzes "Saint-Germain" (PSG) trešdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas finālā, kurā cīnīsies ar Londonas "Arsenal".
PSG pusfināla atbildes spēlē viesos spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar Minhenes "Bayern", bet divu maču summā bija pārāka ar rezultātu 6:5.
Pirmie vārti tika gūti spēles trešajā minūtē, kad pēc Hvičas Kvarachelijas gara reida gruzīns piespēlēja bumbu uz soda laukuma vidu, no kurienes Usmans Dembelē apmēram no desmit metriem vienā pieskārienā sita bumbu tīklā.
Otrā puslaika kompensācijas laiks bija piecas minūtes un pirmspēdējā no tām Harijs Keins pēc Alfonso Deivisa piespēles panāca 1:1 mačā, taču mājiniekiem palika pārāk maz laika, lai atspēlētos.
Pirmajā pusfināla spēlē parīzieši mājās uzvarēja ar rezultātu 5:4.
PSG finālā pirmo reizi spēlēja 2020. gadā, kad cīņā par titulu ar 0:1 zaudēja tieši minheniešiem. Pērn Parīzes klubs atgriezās finālā un ar 5:0 uzvarēja Milānas "Inter".
Otrā pusfinālā Londonas "Arsenal" divu maču summā ar 2:1 uzvarēja Madrides "Atletico".
Sacensību fināls 30. maijā notiks Budapeštā.