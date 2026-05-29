"Mums vajadzēs daudz spēka..." divas dienas pirms traģiskajiem notikumiem latviešu alpīnists atklāja, ka ekspedīcija saskārusies ar sarežģījumiem
Divas dienas pirms traģiskajiem notikumiem Ziemeļamerikā, kur ekspedīcijas laikā gāja bojā trīs alpīnisti no Latvijas - Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks - ekspedīcijas dalībnieks Valdis Putiņš sociālajos tīklos dalījās pārdomās par ekspedīciju.
"24. maijā mums neizdevās izpildīt iecerēto un uznest visu 4900m [augstumā] norakto kravu līdz 4. nometnei 5200m augstumā. Brāzmaina vēja apstākļos mums izdevās pārtiku aizgādāt tikai līdz 5100m augstumam un norakt uz kores. [...] Liekas, ka kalns aiz katra stūra sagatavo mums kādu pārsteigumu," vietnē "Facebook" rakstīja Puriņš.
Viņš norādīja, ka pēc 24. maija cīņas ar vēju, kur ekspedīcijas dalībnieki kāpa kalnā 10 stundas, viņi ir paņēmuši vēl vienu atpūtas dienu. "Mēģināsim pieturēties pie sākotnējā plāna un 26. maijā sasniegt 4.nometni, bet 27. maijā iet uz virsotni."
Puriņš pauda, ka pirms kāpiena uz kalna virsotni esot daudz nezināmo faktoru: laikapstākļi esot slikti; nav zināms kādā stāvoklī ir Denali pāreja, līdz kurai viņiem relatīvi lielā slīpumā jāuzkāpj pirmie 300 metri virsotnes virzienā, un nav zināms, vai viņiem pietiks spēka mīt taku sniegā līdz virsotnei, kas atrodas gandrīz 1000 metru augstāk.
Tāpat viņš pauda cerību, ka viņiem viņiem izdosies aiznest pārtiku un gāzi līdz 4. nometnei. Puriņš arī pauda šaubas, vai laikapstākļu dēļ sniegs 4. nomentē būs piemērots tam, lai no tā varētu uzbūvēt aizsargvaļņus ap teltīm. "Uz kores vējš un sals firnu bija sablīvējis gandrīz līdz ledus cietībai."
"Mums vajadzēs daudz spēka, gribas un arī mazliet veiksmes, lai visa šī puzle saliktos īstajā kombinācijā!" pauda alpīnists.
Tāpat viņš vietnē "Facebook" dalījies ar vairākiem foto no ekspedīcijas.
Jauns.lv jau ziņoja, ka Ziemeļamerikā, nokrītot no Denali nogāzes, bojā gājuši trīs alpīnisti no Latvijas - Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Pučeka strādājusi "TV3 Latvija" kā izpildproducente, kā arī bijusi podkāstu veidotāja, savukārt Olte bija zobbārste un vadīja zobārstniecības praksi "Dr. Oltes zobārstniecība" Siguldā un Vangažos. Kunigs-Salaks strādājis Polijas agroķīmijas uzņēmumā "Innvigo".
Negadījumā cietis arī Mārtiņš Bilzēns, kurš kritiskā stāvoklī no notikuma vietas tika evakuēts un šobrīd atrodas ASV mediķu aprūpē. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki — Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš — pēc negadījuma palika nometnē, lai ar glābēju palīdzību uzsāktu drošu nokļūšanu lejā.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika ap pusnakti, kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni ("High Camp") un Denali pāreju ("Denali Pass").
Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Inese Pučeka bija pieredzējuši alpīnisti, kuri jau iepriekš bija piedalījušies vairākās Latvijas alpīnistu ekspedīcijās, tai skaitā Pamirā, sasniedzot vairāk nekā 7000 metru augstas virsotnes un veicot pirmkāpienu gandrīz 6000 metru augstā kalnā Mindžāras ielejā. Arī pārējiem komandas dalībniekiem – Vijai Oltei, Renāram Kunigam-Salakam, Mārtiņam Bilzēnam, Andrim Zeimulim un Guntim Svariņam – bija ievērojama augstkalnu pieredze.
Jāpiemin, ka "Radio1.lv" jau 12. maijā ziņoja, ka Latvijas alpīnistu komanda ir devusies vērienīgā ekspedīcijā uz Aļasku, lai mēģinātu sasniegt Ziemeļamerikas augstāko virsotni – 6190 metrus augsto Denali. Ekspedīcijai bija jānorisinās no 10. maija līdz 11. jūnijam.
Lai gan Denali nav pasaules augstāko kalnu saraksta augšgalā, daudzi alpīnisti uzsver, ka galvenais izaicinājums šeit ir nevis augstums, bet gan ekstremālie laikapstākļi. Kalns atrodas tikai 390 kilometru attālumā no Polārā loka, un kāpiena laikā jārēķinās ar temperatūru līdz pat mīnus 30 grādiem, spēcīgām vētrām un vairāk nekā trīs nedēļām teltīs sniegā.
