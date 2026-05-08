Baltmaize un medus brokastīs: pasaules rekordista maratonā Sebastiana Save komanda atklāj viņa panākumu noslēpumus
Vēl pavisam nesen, 26. aprīlī, Kenijas skrējējs Sebastians Save pārrakstīja vēsturi, kļūstot par pirmo cilvēku, kurš maratonu oficiāli veica ātrāk par divām stundām. Nu viņa komanda atklājusi vairākus viņa panākuma noslēpumus.
Sebastians Save, skrējējs no Kenijas, šogad Londonas maratonā pārspēja pasaules rekordu, noskrienot maratonu vienā stundā, 59 minūtēs un 30 sekundēs, kļūstot par pirmo cilvēku, kurš oficiālā sacensībā spējis noskriet maratonu zem divām stundām.
Šo neticamo sasniegumu veicināja viņa stingrais treniņu režīms, kurā viņš katru nedēļu noskrēja vairāk nekā 200 kilometru. "Pēdējo sešu nedēļu laikā Save vidēji nedēļā noskrēja 200 km vai vairāk, kādā nedāļā sasniedzot pat 241 km ," medijiem atklāja viņa treneris Klaudio Bardelli. "Es zināju, ka viņš ir labi sagatavots Londonas maratonam, bet kad redzēju viņa sniegumu pirms Londonas, sapratu, ka gaidāms kaut kas īpašs."
Treneris uzsvēra, ka šī treniņu intensitāte bija svarīga, lai attīstītu Save fizisko izturību un sagatavotu viņu tam, lai viņš spētu uzturēt distancē satriecošu ātrumu. "Vairums skrējēju nenododas tik apjomīgiem treniņiem, bet mēs zinājām, ka, ja viņš turpinās šādi, rezultāti būs pārsteidzoši." Save treniņiem bija arī ļoti skaidri mērķi, un viņš tos pielāgoja katrām sacensībām. "Es vairāk koncentrējos uz izturību un ātrumu," sacīja Save, paskaidrojot, ka trenējas dažādos apstākļos, lai pārbaudītu savas spējas.
Papildus treniņiem, liela nozīme bija arī tam, kā Save gatavojās sacensībām. Viņa brokastis pirms starta bija vienkāršas – maize un medus, kas nodrošināja pietiekami daudz enerģijas, lai veiktu grūto distanci.
Berardelli paskaidroja, ka šāda diēta bija ļoti efektīva, jo tā ļāva sportistam justies vieglam un ātram. "Tā ir vienkārša maltīte, kas palīdz saglabāt enerģiju sacensību laikā," norāda treneris.
Tāpat, lai sasniegtu izcilību, Sebastians distancē izmantoja jaunos "Adidas Pro Evo 3" apavus, kas ir vieglākie "super apavi" vēsturē. Šie apavi spēlēja būtisku lomu viņa panākumos, jo tie ļāva saglabāt ātrumu un samazināt nogurumu. Berardelli atzīmēja, ka apavu niecīgais svars palīdzēja Savei turpināt skriet ilgāk un ātrāk. "Ja mēs runājam par maratonu, tad apavi un pareizais uzturs ir tas, kas nosaka rezultātu," sacīja viņš.
Pēc pasaules rekorda labošanas Save pauda, ka ir "parādījis, ka nekas nav neiespējams," un ka šī uzvara viņam paliks atmiņā uz visiem laikiem. Viņš atzina, ka viņš distancē bija spēcīgs ne tikai fiziski, bet arī garīgi. "Es biju gatavs cīnīties, pat kad temps bija ļoti ātrs," viņš norādīja, atzīstot, ka pūļa atbalsts sniedza viņam papildu enerģiju.
"Viņš ir pozitīvs un ļoti pazemīgs, un tas viņu padara par izcilu cilvēku," sacīja Berardelli. "Save ir īpašs, un mēs vēl tikai sākam izprast viņa potenciālu," viņš piebilda. Tāpat Berardelli pauda pārliecību, ka Save vēl nav sasniedzis savu maksimālo potenciālu. "Viņam ir vēl daudz, ko piedāvāt pasaulei!"