Zemgus Girgensons un "Lightning" piedzīvo sāpīgu zaudējumu un nepārvar Stenlija kausa izcīņas pirmo kārtu
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" svētdien nepārvarēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmo kārtu.
Austrumu konferences ceturtdaļfināla septītajā mačā "Lightning" mājās ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) piekāpās Monreālas "Canadiens", kas sērijā līdz četrām uzvarām guva panākumu ar 4-3.
Girgensons spēlēja 14 minūtes, kuru laikā izpildīja septiņus spēka paņēmienus un bloķēja trīs metienus, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pirmās trešdaļas izskaņā viesus vadībā izvirzīja Niks Suzuki, bet otrajā periodā rezultātu izlīdzināja Dominiks Džeimss, pielabojot komandas biedra metienu vairākumā.
Monreālas komanda guva uzvaru nesošos vārtus trešajā trešdaļā pēc spēlētām 11 minūtēm, kad Alekss Ņūhuks, kurš pirmais bija pie atlēkušās ripas un nogādāja to mājinieku vārtos.
Anrejs Vasiļevskis sargāja laukuma saimnieku vārtus un atvairīja septiņus no deviņiem metieniem, kamēr "Canadiens" vārtos Jakubs Dobešs tika galā ar 28 metieniem un tika atzīts par mača pirmo zvaigzni.
"Lightning" nepārvarēja Stenlija kausa izcīņas pirmo kārtu ceturto gadu pēc kārtas.
"Canadiens" Stenlija kausa izcīņas otrajā kārtā jeb Austrumu konferences pusfinālā tiksies ar Bufalo "Sabres", kas sērijā ar 4-2 uzvarēja Bostonas "Bruins".
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja latviešu uzbrucējs Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.