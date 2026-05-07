Ede četrreiz sarūgtina virslīgas debitanti: "Tukums 2000" grauj "Ogre United"
Džozefs Oloko Ede ceturtdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 11. kārtas mačā guva četrus vārtus un Bogdans Samoilovs asistēja trīs vārtu guvumos, kamēr "Tukums 2000" komanda mājās ar 6:1 (2:0) pārspēja "Ogre United". Tukumniekiem vēl vārtus guva Leoni Pereira un Ruslans Deružinskis. Viesiem izcēlās Kristers Čudars.
Mača 35. minūtē pēc Samoilova izpildītā soda sitiena Ede ar galvu pārvirzīja bumbu tālajā vārtu stūrī un panāca 1:0, bet sešas minūtes vēlāk Leoni nostiprināja vadību.
Otrajā puslaikā, 68. minūtē, pēc Samoilova piespēles no labās malas precīzs ar galvu bija Deružinskis - 3:0. Sešas minūtes vēlāk pēc centrējuma soda laukumā Ivans Baturins atsita bumbu sev priekšā, no kurienes nekļūdīgs bija Čudars.
Mājinieki gan ātri atjaunoja trīs vārtu pārsvaru, jo 79. minūtē pēc Deružinska piespēles Ede tuvu soda laukuma robežai izdarīja precīzu sitienu kreisajā apakšējā vārtu stūrī.
Nigēriešu uzbrucējs neapstājās un otrā puslaika kompensācijas laikā vēl divas reizes pārspēja ogrēniešus un nokārtoja tukumniekiem graujošu uzvaru. Ede pretiniekus pārspējis 11 reizes un kļuvis par virslīgas rezultatīvāko spēlētāju.
Tukumnieki tikai iepriekšējā spēlē izcīnīja pirmo uzvaru sezonā, ar 5:0 sagraujot "Jelgavu", savukārt debitante "Ogre United" joprojām ir bez uzvarām un piedzīvojusi četrus zaudējumus pēc kārtas. Pirmajā aplī Salaspilī notikušajā spēlē uzvarētājs netika noskaidrots - 1:1.
Vēl šodien "Auda" Rīgā tiekas ar "Grobiņu".
Kārtas ievadā trešdien "Jelgava" mājās ar rezultātu 1:0 pārspēja "Super Nova" komandu.
Piektdien "Daugavpils" savā laukumā uzņems "Riga" futbolistus un RFS mājās spēkosies ar "Liepāju".
RFS ar 25 punktiem desmit spēlēs ir līdere, "Riga" komandai ir 23 punkti, "Auda" iekrājusi 22 punktus. Aiz labāko trijnieka "Daugavpilij" ir 14 punkti, "Super Nova" tikusi pie 13 punktiem, "Liepājai" ir 12 punkti, bet "Jelgavai" un "Tukums 2000" komandai - pa 11. "Grobiņa" guvusi desmit punktus, bet pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.