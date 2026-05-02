31 gadu vecā kārtslēcēja Ališa Ņūmena savas pēdējās sacensības aizvadīja pagājušā gada maijā.
2026. gada 2. maijā, 21:21
Olimpiskajai bronzas medaļas ieguvējai kārtslēkšanā Ņūmenai piemērota diskvalifikācija
Parīzes olimpisko spēļu bronzas medaļniecei kārtslēkšanā kanādietei Ališai Ņūmenai piemērota 20 mēnešu diskvalifikācija par izlaistiem dopinga testiem pēc karjeras noslēgšanas.
31 gadu vecā sportiste savas pēdējās sacensības aizvadīja pagājušā gada maijā. AIU paziņojumā norādīja, ka Ņūmena nebija pieejama dopinga testam pagājušā gada februārī, kam sekoja vēl divi izlaisti testi augustā. Trīs izlaisti testi 12 mēnešu periodā ir viens no dopinga noteikumu pārkāpumiem, par kuru tiek piešķirta diskvalifikācija.
Parasti par trīs dopinga testu izlaišanu tiek piešķirta divu gadu diskvalifikācija, taču Ņūmenai, kura lēmusi noslēgt sportistes karjeru, tika piešķirts nedaudz īsāks diskvalifikācijas periods.
2024. gadā Parīzes olimpiskajās Ņūmena ar jaunu Kanādas rekordu izcīnīja bronzas godalgu, kļūstot par pirmo Kanādas sportisti, kura izcīnījusi medaļu olimpiskajās spēlēs kārtslēkšanā.