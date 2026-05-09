Latvijas spīdveja izlase Eiropas komandu čempionātu noslēdz ceturtajā vietā
Latvijas spīdveja izlase, kuras sastāvā startēja Andžejs Ļebedevs, Daniils Kolodinskis, Jevgeņijs Kostigovs, Francis Gusts un Emīls Rimicāns, sestdien Polijā aizvadītajā Eiropas komandu čempionāta finālā ieņēma ceturto vietu.
Ļebedevs divos no saviem sešiem aizvadītajiem braucieniem izcīnīja uzvaru, divos finišēja otrais, bet vēl divos ieņēma trešo vietu, visos aizvadītajos braucienos tiekot pie punktiem un izcīnot kopā 12 punktus.
Gusts vienā braucienā finišēja pirmais un vēl trijos izcīnīja pa punktam, tikai vienā paliekto bez punktiem, Kolodinskis vienā braucienā bija otrais un vēl divos - trešais, bet Kostigovs iekrāja trīs punktus. Rimicāns startēja divos braucienos, kuros palika bez punktiem.
Latvijas spīdvejisti kopā iekrāja 25 punktus, kamēr par Eiropas čempioniem ar 42 iekrātiem punktiem kļuva Dānijas izlase. Polija ar vairākkārtēju pasaules čempionu Bartošu Zmarzliku priekšgalā ieņēma otro vietu, kamēr trešie bija zviedri, pārspējot Latviju par tikai vienu punktu. Eiropas komandu čempionāts norisinās kopš 2022. gada.