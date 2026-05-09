Rašmane izcīna ceturto vietu Eiropas čempionātā šaušanā
Sestdien, 9.maijā, Horvātijas pilsētā Osijekā Latvijas sportiste Agate Rašmane izcīnīja 4. vietu Eiropas čempionātā šaušanā ar mazkalibra sporta pistoli.
Kvalifikācijas sacensībās Agate Rašmane sasniedza augstvērtīgu rezultātu — 585 punktus, kas deva ceturto labāko rezultātu un nodrošināja vietu finālā starp Eiropas spēcīgākajām sportistēm.
Fināls izvērtās īpaši aizraujošs un saspringts, cīņai par medaļām saglabājoties līdz pat pēdējiem šāvieniem. Lai arī fināla sākumā bija jūtams neliels satraukums, Agate demonstrēja augstvērtīgu sniegumu 4. un 5. sērijā, katrā no tām izpildot piecus precīzus trāpījumus un izvirzoties sacensību līderpozīcijās.
Turpinājumā medaļu likteni noteica vairākas pāršaudes, kurās konkurence bija īpaši sīva un rezultāti — grūti prognozējami. Sacensību noslēgumā Agate Rašmane izcīnīja augsto 4. vietu Eiropas čempionātā. Eiropas čempionātā šaušanā no 6. līdz 18. maijam norisinās Osijek, Horvātijā.