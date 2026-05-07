Kitijai Laksai tomēr nebūs lemts spēlēt WNBA Toronto klubā "Tempo"
Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) jaunpienācēja Toronto "Tempo" ceturtdien atbrīvoja latviešu basketbolisti Kitiju Laksu, vēsta klubs.
Aprīlī WNBA paplašināšanās draftā "Tempo" izvēlējās Laksu, pārņemot tiesības uz basketbolisti no Fīniksas "Mercury", un noslēdza ar viņu treniņnometnes līgumu. Piektdien Toronto vienība aizvadīs savu pirmo spēli WNBA, bet dienu pirms sezonas sākuma atbrīvoja trīs basketbolistes, tajā skaitā Laksu.
Pirms došanās uz Ziemeļameriku Laksa ar Skio "Famila" komandu izcīnīja Itālijas čempiontitulu un saņēma fināla vērtīgākās spēlētājas balvu.
Pērn Laksa debitēja WNBA, kur 33 mačos vidēji 19 minūtēs guva 5,9 punktus un izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas. Tālmetienus 29 gadus vecā latviete izpildīja ar 31,7% precizitāti. "Mercury" sastāvā viņa kļuva par WNBA vicečempioni.
Eiropā Laksa atgriezās Skio "Famila" komandā, kuras sastāvā 12 FIBA Eirolīgas spēlēs vidēji 26 minūtēs guva astoņus punktus, izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas un atdeva 1,7 rezultatīvas piespēles.