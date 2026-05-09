Tralmaks ar varenu šķīlienu gūst savus pirmos vārtus Kaldera kausā un palīdz uzvarēt sērijā
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks piektdien guva vārtus un palīdzēja Grendrepidsas "Griffins" nodrošināt vietu Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas ceturtdaļfinālā.
Otrās kārtas spēlē "Griffins" mājās ar 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) pārspēja Manitobas "Moose", sērijā līdz trīs uzvarām gūstot panākumu ar 3-1.
Eduards Tralmaks is first on the scoreboard🚨@griffinshockey | #GRvsMB | #CalderCup— American Hockey League (@TheAHL) May 8, 2026
Tralmaks pirmās trešdaļas ievadā izcēlās ar precīzu metienu vairākumā un izvirzīja vadībā "Griffins" ar 1:0. Latvijas hokejistam tie bija pirmie vārti šīs sezonas Kaldera kausa izcīņā.
Rietumu konferences pusifnālā "Griffins" spēkosies ar Čikāgas "Wolves".
Kaldera kausa ceturtdaļfinālu sasniegusi arī Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" komanda, kas ar 3-1 pārspēja Hēršijas "Bears".
Austrumu konferences pusfinālā jeb Kaldera kausa ceturtdaļfinālā "Penguins" tiksies ar Springfīldas "Thunderbirds", kas otrajā kārtā ar 3-1 sērijā pārspēja Providensas "Bruins", kurai traumas dēļ kopš februāra nav palīdzējis uzbrucējs Dans Ločmelis.
Pērn par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kuras latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs tika atzīts par AHL izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju.