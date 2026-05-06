“Žalgiris” fantastiskā Kauņas atmosfērā atspēlējas un pagarina sezonu pret čempioniem “Fenerbahce”
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars trešdien nebija pieteikumā ULEB Eirolīgas ceturtdaļfināla sērijas mačā, viņa pārstāvētajai Stambulas "Fenerbahce" vēl neizmantojot iespēju iekļūt šīs sezonas finālčetrinieka turnīrā.
"Fenerbahce" nenosargāja 19 punktu pārsvaru un viesos ar rezultātu 78:81 (25:12, 17:23, 20:22, 16:24) zaudēja Kauņas "Žalgiris" komandai.
Sērijā līdz trīs uzvarām ar 2-1 vadībā ir "Fenerbahce".
Viesiem Veids Boldvins guva 16 punktus, izcīnīja četras atlēkušās bumbas un atdeva piecas rezultatīvas piespēles, Telenam Hortonam-Takeram bija 15 punkti, bet Devins Hols guva 14 punktus.
Uzvarētājiem ar 26 punktiem izcēlās Ažuls Tubelis, 18 punktus guva Naidžels Viljamss-Goss, 12 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles bija Silvēnam Fransisko, bet 11+6 pirmajos divos statistikas rādītājos iekrāja Mouzess Raits.
Tāpat 1-2 sērijā panāca "Valencia", kas viesos ar rezultātu 91:78 (24:18, 28:21, 23:27, 16:21) uzvarēja Atēnu "Panathinaikos".
Valensijas komandā 16 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Žanam Montero, 16 punktus guva, kā arī sešas atlēkušās bumbas izcīnīja un četras rezultatīvas piespēles atdeva Branku Badio, 14 punktus guva Kemerons Teilors, bet 12 punktus iemeta Dariuss Tompsons.
Atēnu vienībā rezultatīvākais ar 17 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija kādreizējais "Ventspils" spēlētājs Timotijs Šortss, 16 punktus guva Nikolass Rogkavopuls, 15 pievienoja Naidžels Heiss-Deiviss, bet 13 punkti bija Kendrikam Nanam.
Finālčetrinieku jau sasniegusi Pirejas "Olympiacos", kas ar 3-0 pārspēja "Monaco".
Citā ceturtdaļfināla sērijā Madrides "Real" ar 2-1 uzvar Telavivas "Hapoel".
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnījās "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".