Ziemeļamerikā traģiski gājuši bojā trīs alpīnisti no Latvijas
Ziemeļamerikā, nokrītot no Denali nogāzes, bojā gājuši trīs alpīnisti no Latvijas - Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks, ziņo "Latvijas Televīzija".
Kā vēsta medijs, negadījumā cietis arī Mārtiņš Bilzēns, kurš kritiskā stāvoklī no notikuma vietas tika evakuēts un šobrīd atrodas ASV mediķu aprūpē. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki — Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš — pēc negadījuma palika nometnē, lai ar glābēju palīdzību uzsāktu drošu nokļūšanu lejā.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni ("High Camp") un Denali pāreju ("Denali Pass"), aizsākoties no vietas, kas tuvu Denali pārejai, aptuveni 18 200 pēdu jeb aptuveni 5545 metru augstumā.
Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Inese Pučeka bija pieredzējuši alpīnisti, kuri jau iepriekš bija piedalījušies vairākās Latvijas alpīnistu ekspedīcijās, tai skaitā Pamirā, sasniedzot vairāk nekā 7000 metru augstas virsotnes un veicot pirmkāpienu gandrīz 6000 metru augstā kalnā Mindžāras ielejā. Arī pārējiem komandas dalībniekiem – Vijai Oltei, Renāram Kunigam-Salakam, Mārtiņam Bilzēnam, Andrim Zeimulim un Guntim Svariņam – bija ievērojama augstkalnu pieredze.
Jāpiemin, ka "Radio1.lv" jau 12. maijā ziņoja, ka Latvijas alpīnistu komanda ir devusies vērienīgā ekspedīcijā uz Aļasku, lai mēģinātu sasniegt Ziemeļamerikas augstāko virsotni – 6190 metrus augsto Denali. Ekspedīcijai bija jānorisinās no 10. maija līdz 11. jūnijam.
Lai gan Denali nav pasaules augstāko kalnu saraksta augšgalā, daudzi alpīnisti uzsver, ka galvenais izaicinājums šeit ir nevis augstums, bet gan ekstremālie laikapstākļi. Kalns atrodas tikai 390 kilometru attālumā no Polārā loka, un kāpiena laikā jārēķinās ar temperatūru līdz pat mīnus 30 grādiem, spēcīgām vētrām un vairāk nekā trīs nedēļām teltīs sniegā.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Ineses Pučekas, Vijas Oltes un Renāra Kuniga-Salaka tuviniekiem.