No -17 līdz LBL debijas finālam! "Valmiera Glass"/ViA salauž "Rīgas zeļļi"/"Sefinance" pretestību
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") komanda svētdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla sērijas izšķirošajā mačā pārspēja "Rīgas zeļļi"/"Sefinance" vienību un pirmo reizi sasniedza Latvijas čempionāta finālu.
Valmierieši mājās bija pārāki ar 98:93 (25:22, 17:34, 27:20, 29:17) un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-2.
Lielāko daļu spēles vadībā bija rīdzinieki, kuri otrā puslaika sākumā panāca 17 punktu pārsvaru. Mājinieki pakāpeniski atspēlējās un trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Dominīks Steņonis 18 sekundēs iemeta divus tālmetienus un no 86:86 panāca 92:86.
Minūti pirms pamatlaika beigām Steņonis pēc caurgājiena vēlreiz nostiprināja Vidzemes komandas vadību (95:91) un bija precīzs arī soda metienos 8,2 sekundes pirms beigu signāla (97:93).
Steņonis uzvarētājiem izcēlās ar 29 punktiem, Verners Kohs guva 23 punktus un bloķēja divus metienus, Endrū Pakers iemeta 19 punktus, bet Anivanivam Teitam-Džounsam bija 17 punkti, desmit atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles. Pieci no mājinieku spēlētājiem, tajā skaitā četri no pamatpiecinieka, tika pie četrām piezīmēm.
Viesiem 26 punktus guva, 11 bumbas zem groziem izcīnīja un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Frenkijs Fidlers, 17 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Kristianam Anigvem, 14 punktus guva Halils Šabazs, 13 punktus iemeta Rolands Šulcs, bet desmit punkti bija Jānim Bērziņam.
Pusfināla pirmajā mačā valmierieši mājās uzvarēja ar 80:73, un otrajā cīņā rīdzinieki savā laukumā bija pārāki ar 95:79. Trešajā spēlē Valmieras vienība mājās guva panākumu ar 104:102, bet ceturtajā mačā Rīgas komanda sagrāva viesus ar 107:62.
"Rīgas zeļļi" ceturtdaļfinālā ar 3-0 pārspēja "Liepāju", kamēr valmierieši uzreiz bija nodrošinājuši vietu pusfinālā.
Otrā pusfinālā spēkojas "VEF Rīga" un "Ventspils", un pēc četrām cīņām sērijā rezultāts ir neizšķirts 2-2.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".