Latvijas U-18 izlases vārtsargs Plūmiņš atzīts par turnīra labāko savā pozīcijā
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlases vārtsargs Patriks Plūmiņš iekļauts pasaules čempionāta simboliskajā izlasē.
Mediju balsojumā par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts slovāku uzbrucējs Timotijs Kazda, kuram atvēlēta vieta arī simboliskajā izlasē kopā ar zviedru Eltonu Hermansonu un amerikāni Vaiatu Kalenu. Savukārt aizsargu pārī iebalsoti slovāks Adams Goljers un zviedrs Malte Gustafsons.
Plūmiņš atzīts par labāko spēlētāju savā pozīcijā arī turnīra direktorāta balsojumā. Labākā uzbrucēja balvu izpelnījies Hermansons, bet labākā aizsarga atzinību - Goljers.
Plūmiņš piecās spēlēs vidēji atvairīja 94,67% metienu, kas bija dalīts labākais rādītājs kopā ar kanādieti Gevinu Betsu. Latvietis vidēji spēlē ielaida 1,62 ripas, bet Bets - 1,02 ripas, kā arī izcīnīja divas "sausās" uzvaras.
Latvijas izlases uzbrucējs Martins Klaucāns pretiniekus pārspēja piecas reizes, kas labāko vārtu guvēju sarakstā deva ceturto vietu, bet visvairāk - sešus vārtus - guva Kazda. Rezultatīvāko spēlētāju sarakstā Klaucāns ar sešiem punktiem bija devītais, savukārt ražīgākais ar 12 punktiem bija Kazda.
Olivers Mūrnieks asistēja piecos vārtu guvumos, kas rezultatīvajās piespēlēs deva dalītu septīto vietu. Mūrniekam arī piektais vidēji lielākais spēles laiks (21:48).
Latvijas hokejisti realizēja 11,03% metienu, bet līderi ar 14,49% bija zviedri. Latviešiem bija otra sliktākā vairākuma realizācija (12,5%) un trešā sliktākā spēle mazākumā (72%). Toties Latvijas izlase bija vienīgā, kas guva divus vārtus mazākumā.
Ar 89 soda minūtēm Latvija bija nedisciplinētākā komanda turnīrā, taču tikai par vienu soda minūti mazāk bija zviedriem.
Latvijas U-18 hokejisti pirmo reizi vēsturē sasniedza pusfinālu un pēc diviem zaudējumiem ierindojās ceturtajā vietā.