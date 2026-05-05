Ķīnietis Vu kļuvis par pasaules čempionu snūkerā
Par pasaules čempionu snūkerā pirmdien kļuva ķīnietis Vu Jidze, kurš finālā izšķirošajā freimā pārspēja Šonu Mērfiju no Anglijas.
22 gadus vecais Vu finālā bija pārāks ar 18-17, kļūstot par visu laiku otro jaunāko čempionu pēc leģendārā skota Stīvena Hendrija. Finālu labāk uzsāka Vu, kurš uzvarēja pirmajos trijos freimos, pēc kā iniciatīvu pārņēma 2005. gada pasaules čempions Mērfijs, panākot 4-3 savā labā. Turpinājumā ķīnietis spēli uzlaboja un atguva vadību, esot priekšā ar 8-5 un 10-7, pēc kā piecus freimus pēc kārtas uzvarēja Mērfijs, izvirzoties vadībā ar 12-10. Trešās sesijas pēdējos trīs freimu atkal labāks bija Vu, atgūstot vadību 13-12.
Noslēdzošā sesija sākās ar Vu uzvarētu freimu, bet tad divās nākamajās partijās precīzāks bija Mērfijs, panākot 14-14. Līdz mača beigām neviens no snūkeristiem nespēja gūt lielāku pārsvaru par vienu freimu un čempions tika noskaidrots izšķirošajā freimā, kurā ar 85 punktu breiku Vu pietika titula izcīnīšanai. Šī bija ceturtā reize, kad pasaules čempionāta finālā titula ieguvējs tika noskaidrots izšķirošajā freimā. Vēl tādi fināli bija 1985. gadā, 1994. gadā un 2002. gadā.
Vu arī pusfinālā uzvaru izcīnīja izšķirošajā freimā, ar 17-16 pieveicot angli Marku Allenu, kurš izlaida vadību 16-14, turklāt visos trijos pēdējos freimos neizmantoja iespējas izcīnīt uzvaru. Mērfijs, kurš uzvarēja 2005. gada pasaules čempionātā, bet turpinājumā zaudēja trīs finālos (2009., 2015. un 2021. gadā), pusfinālā ar 17-15 pārspēja četrkārtējo pasaules čempionu Džonu Higinsu no Skotijas.
Vu ir otrais Ķīnas snūkerists pēc kārtas, kurš kļūst par pasaules čempionu - pērn to izdarīja Džao Sjiņtuns. Pagājušā gada čempions Džao aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, kurā ar 10-13 piekāpās Mērfijam.
Latvijas sportists Artemijs Žižins, kurš pasaules rangā pirms turnīra ieņēma 68. vietu, piedzīvoja zaudējumu pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā.