Renārs Pauls Jansons kļūst par Čehijas čempionu un izšķirošās spēles vērtīgāko spēlētāju
Latvijas volejbolists Renārs Pauls Jansons otrdien kļuva par Čehijas čempionu un tika atzīts par finālsērijas izšķirošās spēles vērtīgāko spēlētāju, vēsta Latvijas Volejbola federācija (LVF). Finālsērijas izšķirošajā spēlē Karlovi Varu ČEZ savā laukumā ar 3-0 (25:22, 25:15, 25:18) pārspēja Prāgas "Lvi" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-2.
Saspringtākais izvērtās pirmais sets, kura galotnē abām komandām bija 20 punktu, tomēr Karlovi Varu volejbolisti tā galotnē ieguva un nosargāja trīs punktu pārsvaru. Nākamajos divos setos liela skatītāju pulka atbalstītie mājinieki rezultātu izšķīra jau to vidū. ČEZ komanda atspēlējās par zaudējumu šī gada Čehijas kausa finālā un ceturto reizi izcīnīja valsts čempionu titulu, kā arī pirmo kopš 2022. gada.
Latvijas volejbolists sērijas izšķirošajā spēlē ar 19 gūtiem punktiem bija rezultatīvākais laukumā. Viņš uzbruka ar 61% precizitāti, bet divus punktus guva ar bloku.
Jansons ČEZ komandā aizvada otro sezonu. Arī iepriekšējā sezonā viņš spēlēja Čehijas čempionāta finālā, kur sērijā nenosargāja divu uzvaru pārsvaru un ar 2-3 piekāpās tieši "Lvi" komandai.