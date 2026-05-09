Ostapenko pārspēj ķīnieti Cjiņveņu un iekļūst Romas "WTA 1000" turnīra astotdaļfinālā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko sestdien Romas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensībās ar 4-6, 6-4, 6-4 pārspēja olimpisko čempioni - Ķīnas sportisti Dženu Cjiņveņu un nodrošināja vietu astotdaļfinālā.
Pirmajā setā latviete izvirzījās vadībā ar 3-1, taču turpinājumā divas reizes zaudēja savas serves geimā, kas ļāva pretiniecei uzvarēt četros geimos pēc kārtas, gūstot panākumu setā ar 6-4.
Tikmēr otrā seta izskaņā Ostapenko bija pārāka trīs geimos pēc kārtas un tika pie pārsvara, kas ļāva uzvarēt setā ar 6-4. Izšķirošā seta ievadā Ostapenko pēc zaudēta pirmā geima uzvarēja trīs nākamajos geimos un nosargāja pārsvaru, uzvarot ar 6-4.
Iekļūšana astotdaļfinālā Ostapenko deva 120 WTA ranga punktus. Latvijas tenisiste astotdaļfinālā tiksies ar planētas 12. raketi Belindu Benčiču vai krievieti Annu Kaļinsku (WTA 24.).
Pirmās kārtas mačā Ostapenko ar 6-0, 6-2 sagrāva mājinieci Lukrēciju Stefanīni (WTA 154.), bet otrajā ar 2-6, 6-2, 6-3 pārspēja rumānieti Elenu Rusi (WTA 67.). Džena pirmajā kārtā ar 3-6, 6-3, 6-4 guva virsroku pār ungārieti Annu Bondaru (WTA 58.), bet otrajā ar 7-6 (8:6), 6-2 uzvarēja spānieti Kristinu Buksu (WTA 31.).
Latvijas tenisiste pagājušajā nedēļā piedzīvoja zaudējumu Madrides "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā. Viņa šosezon izcīnījusi 13 uzvaras 24 mačos. Turnīrs Romā māla seguma kortos norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.