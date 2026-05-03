Zoriks ar 18 punktiem palīdz “Merkezefendi” izcīnīt uzvaru Turcijā
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks svētdien guva 18 punktus Turcijas čempionāta mačā un palīdzēja Denizli "Merkezefendi" komandai izcīnīt uzvaru.
"Merkezefendi" viesos ar rezultātu 98:87 (33:24, 28:27, 18:18, 19:18) pārspēja "Buyukcemece" vienību.
Zoriks šajā spēlē laukumā bija 29 minūtes un 44 sekundes, realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un visus trīs soda metienus. Latvietis arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva piecas rezultatīvas piespēles, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, iekrāja otru labāko +/- rādītāju komandā (+20) un otru labāko efektivitātes koeficientu (23).
Uzvarētājiem 21 punktu guva Roko Badžims, bet Aizijam Mailzam un Zorikam bija pa 18 punktiem. Pretiniekiem 16 punktus guva Vasilije Pušica.
Iepriekš šajā nedēļas nogalē Roberta Blumberga pārstāvētā Izmiras "Petkim Spor" ar 76:95 zaudēja "Bahcesehir", bet Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" ar 88:86 uzveica "Mersin".
Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" ar 24 uzvarām 28 spēlēs ir līdere, "Anadolu Efes" ar 19 uzvarām ir ceturtajā pozīcijā, "Merkezefendi" uzvarējusi 12 mačos un ir devītajā vietā, bet "Petkim Spor" ar deviņiem panākumiem atrodas 14. pozīcijā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".