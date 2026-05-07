Pēc astoņu gadu pārtraukuma būs jauns čempions. Valmieras un Ventspils basketbolisti sāks cīņu par LBL troni
Šodien, 7. maijā, plkst. 19:00 Valmieras Olimpiskajā centrā starp "Valmiera Glass"/ViA un "Ventspils" komandām sāksies cīņa par Latvijas Basketbola līgas titulu. Spēles tiešraide kanālā TV4.
Pirmo reizi 16 gadu laikā Latvijas Basketbola līgas fināls būs bez turnīra titulētākās komandas "VEF Rīga", kas līdz šim tikusi pie 12 tituliem. VEF LBL bija triumfējis pēdējās sešās sērijās pēc kārtas, bet 2020. gadā turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ netika līdz galam izspēlēts.
Pusfinālā Mārtiņa Gulbja trenētā komanda sērijā līdz trijām uzvarām ar 2-3 piekāpās principālajai pretiniecei "Ventspilij". Tieši pret ventspilniekiem VEF 16 gadu garumā visbiežāk ticies LBL finālā, esot pārāks desmit reizēs. 2014. un 2018. gados par čempioniem kļuva ventspilnieki. Pirmo reizi Ginta Fogeļa vadībā "Ventspilij" izdodas sērijā apspēlēt VEF.
VEF šī sezona nav izdevusies. Par katastrofālu medijam LSM pēc zaudētās sērijas pret Ventspili to nosauca galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, kura atbilstība amatam ir apspriesta sezonas gaitā. "Mēs daudz darījām, lai mainītu negatīvo dinamiku, ļoti daudz, bet acīmredzot nepietiekami un pielaidām kļūdas. Tikai tas, ka tu nepadodies un ar visu sirdi un savu gudrību dari, tikai tas mēdz būt par maz, jo sportā neesi tikai tu viens. Ir pretinieks, kas dara to pašu, un ir sezonas, kad viņi vienkārši ir labāki," sociālajā tīklā "X" rakstīja Edgars Jaunups, kurš paudis, ka jau notiekot darbs, lai nākotnē VEF būtu daudz konkurētspējīgāks starptautiskajā līmenī.
Ventspilnieki LBL finālā spēlēs jau 24. reizi. Pēdējo reizi tituls izcīnīts jau minētajā 2018. gadā, pēc kā zaudētas veselas piecas finālsērijas. Pirms gada pret VEF neizdevās izcīnīt nevienu uzvaru. Pusfināla sērijas izšķirošajā mačā komandai nevarēja palīdzēt viens no līderiem Edvards Mežulis, bet jau ilgāku laiku basketbolu no malas savainojuma dēļ vēro Jānis Censonis.
LBL izslēgšanas mačos komandas produktīvākais spēlētājs bijis Braients Tomass, kuram vidēji gūti 15 punkti un izcīnītas 9,4 atlēkušās bumbas. Ar 13,2 punktiem, 7,1 atlēkušo bumbu un 5,4 rezultatīvajām piespēlēm izceļas Kamerons Šeltons, bet Amandam Urķim 10,8 punkti. Ventspilnieki līdz šim LBL "play-off" vidēji guvuši 85,5 punktus spēlē, izcīnījuši 40,6 bumbas un atdevuši 18,9 piespēles.
Valmiera dodas pēc sava trešā titula sezonā. Latvijas kausu klubs ieguva ar uzvaru tieši pār "Ventspili", kam vēlāk pievienoja Latvijas - Igaunijas basketbola līgas titulu. LBL finālā valmierieši iekļuva vien ar sešu spēlētāju rotāciju - tieši tik spēlēja izšķirošajā piektajā spēlē pret Rīgas "Zeļļiem" (sērijā uzvarēja ar 3-2), kurā izdevās atspēlēties no 17 punktu deficīta un, uzvarot ceturto ceturtdaļu ar 29:17, izcīnīt panākumu arī visā spēlē.
No šiem sešiem četri bijuši līderi visas sezonas garumā - Dominiks Steņonis (29 punkti), Anivaniva Teits-Džounss (17 punkti), Verners Kohs (23 punkti) un Endrjū Pakers (19 punkti). Tikai septiņas minūtes izšķirošajā spēlē nospēlēja pieredzējušais Mārcis Vītols, bet vēl rotācijā atradās Omārs Pajičs un Kristofers Karlsons. Sezonas izskaņā Valmieru ietekmējušas arī traumas. Sērijas trešajā spēlē pret "Zeļļiem" nopietnā traumā iedzīvojās kapteinis Artis Ate.
Līdzšinējā LBL izslēgšanas turnīrā Valmieras komandas rezultatīvākais spēlētājs bijis lietuvietis Steņonis, kuram 16,4 punkti un 5,8 rezultatīvās piespēles. Ar 15,2 punktiem un 6,8 atlēkušajām bumbām izcēlies Anivaniva Teits-Džounss, ar 14,8 punktiem Endrjū Pakers, bet ar 12,4 - Verners Kohs (tālmetienus izpilda ar 44% precizitāti). Valmieras komanda vidēji spēlē gūst 84,6 punktus, izcīna 39 atlēkušās bumbas un atdod 17,2 piespēles.
Ja Ventspils ir desmitkārtējā LBL čempione, tad "Valmiera Glass"/ViA zem šāda nosaukuma finālā debitēs. Iepriekš BK "Valmiera" trīs reizes izcīnījusi bronzu, bet zem "Valmiera"/"Ordo" vārda 2016. gadā kļuva par čempioni, uzreiz pēc tam pārtraucot kluba darbību. Katrā komandā ir arī pa LBL čempioniem. Četras reizes trofeju izcīnījis Ventspils spēlētājs Ronalds Zaķis un Valmieras kapteinis Artis Ate. Trīs tituli iepriekš bijuši Verneram Koham, bet viens - Mārcim Vītolam un Artūram Ausējam.
Līdz šim komandas sezonā viena pret otru spēlējušas trīs reizes. Apvienotās līgas regulārajā turnīrā uzvaras tika dalītas uz pusēm - 99:93 Valmierā uzvarēja ventspilnieki, pēc kā Vecvagara trenētā komanda revanšējās izbraukumā ar 99:85. Latvijas kausa finālā ar 84:70 pārāki bija Valmieras komanda, kas tādējādi pirmo reizi ieguva šo trofeju.
Šī arī kļūs par pirmo LBL finālsēriju bez kādas galvaspilsētas komandas dalības. Jāatceras, ka no 1992. līdz pat 2000. gadam LBL finālā piedalījās komanda BK "Brocēni", kas startēja arī zem SWH/"Brocēni", ASK/"Brocēni" un ASK/"Brocēni"-LMT.
No 1992. līdz 1995. gadam finālsērijā vienībai pretī stājās galvaspilsētas komanda "Bonus", turklāt 1994. un 1995. gadā Brocēnu klubs juridiski bija SWH basketbola komanda. Savukārt no 1996. gada komanda bija ar oficiālu pierakstu Rīgā, Jauns.lv noskaidroja Latvijas Basketbola savienībā. Brocēnos vienība spēlēja 1992. gadā, aizvadīja dažas spēles 1993. gadā un vēl paviesojās pilsētā arīdzan 1996. un 1997. gados.
Finālsērija šovakar sāksies ar maču Valmierā. 10. maijā komandas spēkosies Ventspilī, 13. maijā Valmierā, bet nepieciešamības gadījumā sērijas ceturtā un piektā spēle notiks 15. un 17. maijā. Pirmo reizi kopš 1994. gada LBL čempions tiks noskaidrots sērijā līdz trīs uzvarām, par ko pagājušajā vasarā nobalsoja klubu vairākums. Bronzas sērija notiks līdz divām uzvarām starp divām galvaspilsētas komandām - VEF un Rīgas "Zeļļiem".