Madrides "Real" spēlēs Eirolīgas finālčetrinieka turnīrā
Spānijas basketbola klubs Madrides "Real" ceturtdien nodrošināja vietu ULEB Eirolīgas finālčetrinieka turnīrā.
Ceturtdaļfināla sērijas ceturtajā spēlē madridieši viesos Bulgārijā ar rezultātu 87:81 (23:21, 23:15, 17:17, 24:28) pārspēja Telavivas "Hapoel" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-1.
"Real" komandā 16 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Usmanam Garubam, bet pa 14 punktiem guva Teo Maledons un Mario Hezonja.
Pretiniekiem 29 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Dans Oturu, 18 punkti, septiņas bumbas zem groziem un 11 rezultatīvas piespēles bija Vasilijem Micičam, bet 12 punktus iemeta Elaidža Braients.
Sezonas sākumā nepilnu minūti "Real" sastāvā Eirolīgas spēlē laukumā bija arī Gunārs Grīnvalds.
Finālčetrinieku sasniegusi arī Pirejas "Olympiacos", kas ar 3-0 pārspēja "Monaco".
Tikmēr Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" ar 2-1 ir vadībā pret Kauņas "Žalgiris" komandu, bet Atēnu "Panathinaikos" ar tādu pašu rezultātu ir priekšā "Valencia" vienībai.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnījās "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".