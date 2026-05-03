Kristians Fokerots un Mārtiņš Pļaviņš
Šodien 21:58
Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots izcīna bronzas medaļas "Elite 16" turnīrā
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots svētdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas "Elite 16" līmeņa turnīrā izcīnīja trešo vietu.
Ar ceturto numuru izsētais Latvijas duets spēlē par bronzu ar 2-0 (21:19, 21:16) pārspēja francūžus Teo Rotāru/Arno Gotjē-Ratu (10.) un trešajā turnīrā pēc kārtas iekļuva labāko trijniekā.
Trešā vieta turnīrā latviešiem dod 1000 ranga punktus.
Pirms tam svētdien pusfinālā viņi ar rezultātu 0-2 (16:21, 10:21) zaudēja poļiem Mihalam Brilam/Bartošam Losjakam (9.), kurus iepriekš pārspēja apakšgrupu turnīrā. Pļaviņš un Fokerots uzvarēja visās apakšgrupas spēlēs un arī nākamajos trīs izslēgšanas turnīra mačos.
Svētdien sieviešu turnīrā par bronzu cīnīsies arī Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa.
BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.