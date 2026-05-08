"World Athletics" demonstrē stāju: neseko SOK norādēm un patur spēkā baltkrievu diskvalifikāciju
Vieglatlētikas vadošā organizācija "World Athletics" paziņojusi, ka neņems vērā Starptautiskās Olimpiskās komitejas piedāvājumu atcelt diskvalifikāciju Baltkrievijas sportistiem.
Jau ziņots, ka ceturtdien, 7. maijā, Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) paziņoja par ierobežojumu atcelšanu Baltkrievijas sportistiem. Pēc Krievijas sāktā pilna mēroga kara Ukrainā 2022. gada februārī gan baltkrievu, gan krievu sportistiem tika piemērota diskvalifikācija, kas liedza dalību starptautiskās sacensībās. Atsevišķos sporta veidos tiem bija iespēja piedalīties neitrālo atlētu statusā, kurā varēja startēt arī pēdējās divās olimpiskajās spēlēs (vasaras un ziemas). Līdz ar šo lēmumu SOK ļauj baltkrieviem atgriezties starptautisko sacensību apritē un aicina starptautiskās federācijas atgriezt šos sportistus apritē.
Gala lēmums gan ir katras sporta veida starptautiskās federācijas komptencē. Vieglatlētikas jumta organizācija "World Athletics" jau paziņojusi, ka neievēros konkrētās rekomendācijas, kas nozīmē, ka vismaz vieglatlētikā arī Baltkrievijas sportistu diskvalifikācija paliks nemainīga.
""World Athletics" 2022. gada martā piespriestās sankcijas pret krievu un baltkrievu sportistiem pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā paliek nemainīgas. Mūsu padome skaidri norādījusi, ka šis lēmums var tikt grozīts tikai gadījumā, ja ir virzīšanās pretī taustāmam mieram. Ceram, ka tas drīz arī notiks, taču līdz tam mēs paliekam pie mūsu pieņemtā lēmuma 2022. gadā," teikts organizācijas paziņojumā.
Latvijā par Starptautiskās Olimpiskās komitejas pieņemto lēmumu izteikta vilšanās no Latvijas Olimpiskās komitejas puses. LOK norāda, ka uzskata šo par nepieņemamu atkāpšanos no Olimpiskās hartas pamatprincipiem laikā, kad karš pret Ukrainu joprojām turpinās. Tā šodien apspriedīs tālāko iespējamo rīcību ar par sportu atbildīgo Izglītības un zinātnes ministriju (IZM). Latvijas sporta likums vismaz komandu sporta spēļu komandām aizliedz spēlēt pret krievu un baltkrievu komandām.