"Ventspils" dramatiski izrauj uzvaru Valmierā LBL finālsērijas pirmajā spēlē
"Ventspils" komanda ceturtdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) finālsērijas pirmajā spēlē papildlaikā pārspēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA) un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 1-0.
Ventspilnieki viesos uzvarēja ar rezultātu 115:112 (37:23, 14:25, 25:26, 25:27, 14:11).
Pirmo reizi neviena finālsērijas spēle nenotiek Rīgā, kā arī pirmo reizi kopš 2009. gada finālā necīnās "VEF Rīga".
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" cīnās par savu pirmo čempiontitulu un otro savai pilsētai kopš 2016. gada, kad zeltu izcīnīja cita Valmieras komanda. "Ventspils" ir desmitkārtēja Latvijas čempione, pēdējo titulu izcīnot 2018. gadā.
Pusfinālu sērijās līdz trīs uzvarām abām komandām bija nepieciešami pieci mači. Valmierieši ar 3-2 pārspēja "Rīgas zeļļus", bet ventspilnieki ar tādu pašu rezultātu pieveica "VEF Rīga" komandu.
Bronzas sēriju Rīgas komandas sāks piektdien.
Latvijas - Igaunijas līgas čempionāta pamatturnīrā komandas pa reizei uzvarēja izbraukumā. Novembrī ventspilnieki Valmierā bija pārāki ar 99:93, martā valmierieši revanšējās ar 99:85. Latvijas basketbola kausa izcīņas finālmačā Ventspilī "Valmiera Glass"/ViA bija pārāka ar 84:70.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".