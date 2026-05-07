Aļona Ostapenko atguvās pēc pirmā seta zaudēšanas.
Šodien 20:26
Ostapenko smagā cīņā iekļūst Romas "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā, pieveicot pēdējā mirklī nomainīto pretinieci
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko ceturtdien sasniedza Romas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību trešo kārtu. WTA ranga 36. pozīcijas īpašniecei Ostapenko otrajā kārtā bija jātiekas ar planētas sesto raketi Amandu Aņisimovu no ASV, taču pretiniece, kura no pirmās kārtas bija brīva, plaukstas locītavas traumas dēļ atsauca dalību turnīrā.
Viņas vietā kā "laimīgā zaudētāja" uzreiz pamatturnīra otrajā kārtā tika rumāniete Elena Ruse (WTA 67.), kuru Ostapenko uzvarēja trīs setu cīņā ar rezultātu 2-6, 6-2, 6-3.
Nākamās kārtas sasniegšana Ostapenko dod 65 WTA ranga punktus. Pērn Ostapenko Romā aizcīnījās līdz astotdaļfinālam, līdz ar to šogad viņai jāaizstāv 120 ranga punkti.
Cīņā par vietu astotdaļfinālā Ostapenko pretiniece būs ķīniete Džena Sjiņveņa (WTA 32.).
Pirmās kārtas mačā Ostapenko ar 6-0, 6-2 sagrāva mājinieci Lukrēciju Stefanīni (WTA 154.).
Latvijas tenisiste pagājušajā nedēļā piedzīvoja zaudējumu Madrides "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā. Viņa šosezon izcīnījusi 13 uzvaras 24 mačos.
Turnīrs Romā māla seguma kortos norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.