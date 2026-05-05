"Arsenal" pieveic "Atletico" un pēc 20 gadu pārtraukuma atgriežas UEFA Čempionu līgas finālā
Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas "Arsenal" otrdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas finālā, kurā iepriekšējo reizi spēlēja pirms 20 gadiem.
Pusfināla atbildes spēlē Mikela Artetas vadītā "Arsenal" mājās ar 1:0 (1:0) uzveica Madrides "Atletico" un divu maču summā uzvarēja ar 2:1. Londonieši vadībā izvirzījās pirmā puslaika pēdējā minūtē, kad bumbu vārtos raidīja Bukajo Saka. Uzbrukumu saasināja Viktors Ģēkerešs, kurš atbrīvojās no pretinieku aizsargiem un no labās puses piespēlēja bumbu gar vārtiem. Tā rikošetā nonāca pie Leandro Trosāra, kura sitienu Jans Oblaks atvairīja, taču pirmais vārtu priekšā pie atlēkušās bumbas bija Saka.
Tuvojoties otrā puslaika vidum, "lielgabalniekiem" bija teicama iespēja nostiprināt vadību - pēc Pedro Inkapjes piespēles no kreisās malas Ģēkerešs no gaisa sita bumbu nedaudz pāri vārtiem. "Atletico" komandas galvenais treneris Djego Simeone visas piecas maiņas izmantoja divos logos - vispirms 57. minūtē veica trīskāršo maiņu, bet deviņas minūtes vēlāk izmantoja pārējās divas maiņas.
Abu komandu pirmā spēle noslēdzās neizšķirti 1:1.
2006. gadā Parīzē notikušajā finālā "Arsenal" ar 1:2 zaudēja "Barcelona" futbolistiem.
Otra fināliste tiks noskaidrota trešdien. Pirmajā pusfināla mačā pie uzvaras tika Parīzes "Saint-Germain" (PSG) futbolisti, kuri mājās ar 5:4 pārspēja Minhenes "Bayern".
Sacensību fināls 30. maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".