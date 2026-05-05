Smagi slimais itāļu basketbolists Polonāra paziņo par karjeras beigām
Itāļu basketbolists Akille Polonāra, kurš pēdējos gados cīnās ar nopietnām veselības likstām, 34 gadu vecumā paziņojis par karjeras beigām.
Pagājušā gada vasarā Akillem Polonāram atklāja akūtu mielokīda leikēmiju, kas ir ļaundabīga asins ražojošās sistēmas jeb asinsrades sistēmas saslimšana. Pēc veiksmīgas kaula smadzeņu transplantācijas Polonāram izveidojās asins receklis. Ārsti bija skeptiski par viņa iespēju izdzīvot, Polonāram desmit dienas pavadot komā un laimīgi izdzīvojot. Šīs nebija vienīgās pēdējo gadu nopietnās veselības likstas - 2023./2024. gada sezonas laikā basketbolists izveseļojās no sēklinieku vēža.
"Centos atgriezties basketbolā, trenējos individuāli, taču sapratu, ka ir laiks noslēgt karjeru. Es vairs nebūšu tāds basketbolists, kāds biju kādreiz. Vēlos, lai atcerēties mani tādu spēlētāju, kāds patiešām biju. Man tevis ļoti pietrūks, basketbol," emocionālajā tekstā pauda pats Polonāra. Viņš pagājušā gada vasarā bija noslēdzis simbolisku līgumu ar Itālijas komandu "Sassari".
Karjeras laikā Polonāra pārstāvēja tādas komandas kā "Varese", "Reggio Emilia", "Sassari", Vitorijas "Baskonia", Stambulas "Fenerbahce", Stambulas "Anadolu Efes", Kauņas "Žalgiris" un Boloņas "Virtus". Karjeras laikā viņš kļuvis par Itālijas, Lietuvas, Turcijas un Spānijas nacionālo čempionātu uzvarētāju. Tāpat viņam divi izcīnīti Itālijas Superkausi un viens Lietuvas kauss.
Itālijas basketbola izlases sastāvā Polonāra spēlējis divos Eiropas čempionātos, 2020. gada (notika 2021. gadā) vasaras olimpiskajās spēlēs Tokijā, kā arī 2023. gada Pasaules kausa finālturnīrā.