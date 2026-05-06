Aļona Ostapenko 56 minūtēs pārliecinoši tiek Romas "WTA 1000" turnīra otrajā kārtā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko trešdien ar graujošu uzvaru sasniedza Romas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību otro kārtu.
Pirmās kārtas mačā Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 36. vietu, ar 6-0, 6-1 sagrāva mājinieci Lukrēciju Stefanīni (WTA 154.), kura turnīrā startēja ar īpašo ielūgumu jeb "wild card". Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 35 punktus WTA vienspēļu rangā.
Spēle ilga vien 56 minūtes - pirmo setu Ostapenko uzvarēja 23 minūšu laikā, kamēr otrais sets ilga par desmit minūtēm ilgāk - 33 minūtes. Pirmajā setā Ostapenko lauza visas trīs pretinieces serves un lika setam punktu ar pirmo setbumbu. Otrajā setā latviete izvirzījās vadībā ar 4:0 un seta piektajā geimā ļāva pretiniecei uzvarēt vienu geimu. Vēlāk Ostapenko, laužot pretinieces servi, lika punktu cīņai ar otro mačbumbu.
Latvijas pirmā rakete otrajā kārtā tiksies ar amerikānieti Amandu Aņisimovu, kura turnīrā izsēta ar sesto numuru. Pērn Ostapenko Romā aizcīnījās līdz astotdaļfinālam, līdz ar to šogad viņai jāaizstāv 120 ranga punkti. Turnīrs Romā māla seguma kortos norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.