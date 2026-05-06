FOTO: fitnesa skaistule Letīcija Belova kļūst par divkārtēju Eiropas čempioni
Latvijas uzlecošā fitnesa zvaigzne Letīcija Belova IFBB Eiropas čempionātā izcīnījusi divas zelta medaļas un pārliecinoši apliecinājusi statusu starp kontinenta labākajām sportistēm.
Letīcija Belova kļuvusi par divkārtēju Eiropas čempioni fitnesā
Latvijas uzlecošā fitnesa zvaigzne Letīcija Belova IFBB Eiropas čempionātā izcīnījusi divas zelta medaļas un pārliecinoši apliecinājusi statusu starp kontinenta labākajām ...
No 30. aprīļa līdz 4. maijam Spānijas pilsētā Santa Susannā notikušajā IFBB Eiropas čempionātā 16 gadus vecā rīdziniece demonstrēja izcilu sniegumu, dominējot "Artistic Fitness" disciplīnā. Letīcija izcīnīja zelta medaļu junioru kategorijā, kā arī pārliecinoši uzvarēja pieaugušo auguma kategorijā virs 168 centimetriem, abās disciplīnās iegūstot augstāko vērtējumu tieši par savu izvēles programmu.
Viņas priekšnesumi izcēlās ar tehnisku precizitāti, atlētismu un māksliniecisko izpildījumu, kas aizrāva gan skatītājus, gan tiesnešus. Abās "Artistic Fitness" kategorijās Letīcijas deja tika novērtēta ar pirmo vietu, apliecinot ne tikai nevainojamu sagatavotību, bet arī unikālu skatuves harismu un spēju emocionāli uzrunāt auditoriju.
Papildus panākumiem "Artistic Fitness" disciplīnā sportiste startēja arī "Fit Model" kategorijās, kur junioru konkurencē izcīnīja 6. vietu, bet pieaugušo grupā virs 172 centimetriem ierindojās 5. vietā, vēlreiz apliecinot savu daudzpusību un konkurētspēju dažādās fitnesa kategorijās.
Šis dubultais Eiropas čempiones tituls ir nozīmīgs pavērsiens Letīcijas sportistes karjerā, ņemot vērā īso pieredzi starptautiskajā arēnā. Pēc iepriekšējā gada panākumiem pasaules čempionātā, kur tika izcīnītas divas bronzas medaļas, šis sasniegums iezīmē strauju izaugsmi un pārliecinošu virzību uz vēl augstākiem mērķiem.
Letīcija Belova ar savu darbu, talantu un neatlaidību turpina nest Latvijas vārdu pasaulē, iedvesmojot jauno paaudzi un apliecinot, ka ar mērķtiecību iespējams sasniegt visaugstākās virsotnes.