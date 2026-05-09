Miezis ar savu komandu sasniedz "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālu; Lasmanis neiekļūst izslēgšanas spēlēs

Latvijas 3x3 basketbolists Nauris Miezis sestdien Filipīnās Manilas "Challenger" turnīrā kopā ar Mongolijas vienību "Ulaanbaatar" sasniedza ceturtdaļfinālu.
Šodien 16:25
Latvijas 3x3 basketbolists Nauris Miezis sestdien Filipīnās notiekošajā Manilas "Challenger" turnīrā kopā ar Mongolijas vienību "Ulaanbaatar" pirmajā cīņā ar 21:13 pārspēja Vācijas komandu "Skyliners" un otrajā cīņā ar 21:8 apspēlēja "Mandaluyong" (15.) no Filipīnām, iekļūstot turnīra ceturtdaļfinālā.
Miezis pirmajā mačā izcēlās ar 13 punktiem un otrajā guva astoņus punktus, abās spēlēs kļūstot par rezultatīvāko spēlētāju. Ceturtdaļfinālā "Ulaanbaatar" svētdien spēkosies ar "Toronto" (5.).
Savukārt Kārlis Lasmanis ar "Shanghai" (3.) C grupā ar 17:21 zaudēja "Fuengirola" (9.) no Spānijas un ar 18:19 papildlaikā atzina "Bonn" (6.) pārākumu, neiekļūstot izslēgšanas spēlēs. Pirmajā spēlē Lasmanis guva piecus punktus, bet otrajā tika pie deviņiem punktiem. Manilā komandas cīnās par trīs ceļazīmēm uz Vīnes "Masters" turnīru, kas norisināsies jūnija vidū.