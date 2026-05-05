Ļaužu jūra Itālijā atvadās no slavenā autosportista un paralimpieša Dzanardi
Otrdien Padujā, Itālijā, notika atvadīšanās no autosportista un paralimpieša Aleksa Dzanardi. Atvadīšanās ceremonijā piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku, kuru vidū bija arī Pirmās formulas (F-1) prezidents Stefāno Domenikali, kalnu slēpotājs Alberto Tomba, politiķi un citas amatpersonas.
2020. gada jūnijā Dzanardi, kurš tobrīd treniņā vadīja savu paravelosipēdu, iekļuva smagā satiksmes negadījumā, kā rezultātā viņš 18 mēnešus pavadīja slimnīcā.
Nākamā gada decembrī itālis varēja atgriezties mājās, kur viņš turpināja rehabilitāciju patstāvīgi, taču 2022. gadā ugunsgrēkā tika bojāts nepieciešamais aprīkojums. Itālim nācās atgriezties slimnīcā uz nepilniem trīs mēnešiem.
2001. gada 15. septembrī CART sērijas sacensībās Vācijā Dzanardi cieta avārijā, pēc kuras ārstiem izdevās glābt viņa dzīvību, tomēr Dzanardi zaudēja abas kājas.
Jau nākamajā gadā pēc avārijas viņš bija atpakaļ trasē un 2007. gadā pievērsās parasportam. 2016. un 2012. gadā paralimpiskajās spēlēs izcīnīja četras zelta un divas sudraba medaļas sacensībās parariteņbraukšanā. Viņš ir arī divpadsmitkārtējs pasaules čempions.
Laika posmā starp 1991. un 1999. gadu Dzanardi piedalījās 41 F-1 pasaules čempionāta sacīkstē, pārstāvot "Jordan", "Minardi", "Lotus" un "Williams" komandas.
Karjeras laikā itāļu sportists kļuvis par divkārtēju CART čempionu.