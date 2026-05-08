Ukrainas hokejisti pēc 20 gadu pauzes atgriežas pasaules čempionāta elitē
Ukrainas vīriešu hokeja izlase piektdien nodrošināja otro vietu pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā un nākamgad pēc 20 gadu pauzes spēlēs elites divīzijā.
Pirms pēdējās spēles pirmo vietu bija nodrošinājusi Kazahstāna, bet vēl trīs izlases - Polija, Ukraina un Francija - bija iekrājušas vienādu punktu skaitu.
Kā pirmajai izredzes atgriezties elitē saļodzījās Francijai, kas ar 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Kazahstānai.
Dienas otrajā spēlē Ukraina ar rezultātu 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) uzvarēja Japānu, un tikai Polija varēja aizšķērsot tās ceļu uz elites divīziju, taču turnīra saimnieki pēdējā spēlē ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Lietuvai.
Kazahstāna piecās spēlēs iekrāja 13 punktus, bet Ukraina - desmit, šīm izlasēm nākamgad aizstājot divas vājākās elites divīzijas komandas. Francija un Polija iekrāja pa astoņiem punktiem, Lietuvai bija četri punkti, bet Japāna guva divus punktus, un nākamgad to pēc spēka otrajā divīzijā aizstās Igaunija.