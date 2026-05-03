“Stipro Skrējiens” Cinevillā pulcē izaicinājumu meklētājus no visas Latvijas
FOTO: Cinevillā aizvadīts jaudīgais “Stipro Skrējiens”
Šo sestdien, 2. maijā, kinopilsētiņā Cinevilla norisinājās viens no gada gaidītākajiem aktīvās atpūtas pasākumiem Latvijā – “Stipro Skrējiens 2026”. Vasarīgi laikapstākļi un pozitīvi uzlādējoša atmosfēra kuplā skaitā pulcēja izaicinājumu meklētājus no visas Latvijas un arī kaimiņvalstīm, kuri šķēršļu trasē pārbaudīja savus spēkus, izturību un drosmi, startējot gan individuāli, gan komandu sastāvā.
Gadu gaitā jaudīgās šķēršļu skriešanas sacensības kļuvušas par nemainīgu tradīciju neskaitāmiem aktīva dzīvesveida piekritējiem, un jau otro gadu pēc kārtas “Stipro Skrējiens” atgriezās tā sākotnējā mājvietā, Cinevillas teritorijā, kur iespaidīgās filmu dekorācijas, paviljoni un vēsturiskās filmēšanas vietas piešķīra sacensībām unikālu noskaņu, padarot tās par daudz vairāk nekā tikai sportisku notikumu.
Arī šogad dalībniekiem tika sarūpēta dinamiska šķēršļu trase, kur tos sagaidīja virkne tehnisku pārbaudījumu, kas prasīja fizisko sagatavotību, veiklību un vienotu komandas garu. Īpašu interesi izraisīja vēl līdz šim nebijis šķērslis – “Optibet Stipro kalns” –, kas kļuva par vienu no sarežģītākajiem un vienlaikus aizraujošākajiem pārbaudījumiem trasē. Tāpat kuplu dalībnieku skaitu pucēja arī ģimenēm un kolēģiem paredzētās aktivitātes, padarot to par kopīgu piedzīvojumu dažādām auditorijām un sagatavotības līmeņiem.
Sacensību dalībnieki startēja četrās distancēs: plaši iecienītajā 5 km distancē, 10 km Garmin elites distancē, ALWARK Draugu distancē, kā arī Bērnu distancē jaunākajiem dalībniekiem. Tām paralēli norisinājās arī Radio SWH Ģimeņu skrējiens un TVNET+ Uzņēmumu čempionāts, kas stiprināja veselīgu konkurenci dažādu kolektīvu vidū. Kā visātrākais 10 km šogad pieveica Andis Sakne, savukārt 5 km konkurencē par sacensību līderi kļuva Edijs Eiduks. Turpretī sieviešu vidū kā spēcīgākā sevi 10 km distancē pierādīja Kristīne Vāvere, bet 5 km galveno godalgu pārliecinoši izcīnīja Ilona Aigare.
“Lai arī sākumā man gāja lēnāk, skrējiens bija ļoti labs – ideāls laiks, daudz aktīvu cilvēku un beidzot var teikt, ka sezona ir oficiāli sākusies. Es trasē atdevu visu savu enerģiju un uzskatu, ka sacensības vienmēr ir vislabākais treniņš,” pēc finiša sasniegšanas komentēja ilggadējais šķēršļu skrējējs un skriešanas treneris Andis Sakne.
Kā, pārkāpjot finiša taisni, atzina mūziķis Miks Dukurs, kurš pirms vairākiem gadiem jau reiz startējis “Stipro Skrējienā”, “Es neticēju, ka to atkal paveikšu, bet beigās neizlaidu nevienu šķērsli un šodien jūtos kā uzvarētājs. Tas bija īsts pārbaudījums pašam sev, ko iesaku piedzīvot ikvienam.”