Latvijas pretiniece pasaules čempionātā ASV sastāvā iekļauj olimpisko čempionu Tkačaku
ASV vīriešu hokeja izlases kandidātu sarakstā dalībai šī gada pasaules čempionātā iekļauts olimpiskais čempions Metjū Tkačaks, ceturtdien apstiprināja ASV Hokeja federācija ("USA Hockey").
Latviešu aizsarga Uvja Balinska komandas biedrs Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubā Floridas "Panthers" februārī ar ASV izlasi triumfēja Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs, kā arī ir 2024. un 2025. gada Stenlija kausa ieguvējs.
Ja ASV izlase atkārtos pagājušā gada sasniegumu pasaules čempionātā un izcīnīs zeltu, 30 gadus vecais Tkačaks kļūs par 31. hokejistu, kurš iekļuvis prestižajā "Triple Gold" klubā - iegūts Stenlija kauss, uzvarēta olimpiāde un pasaules čempionāts.
ASV izlases kandidātu sarakstā iekļauti trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 14 uzbrucēji. Tkačaks ir vienīgais no šī gada olimpiskā sastāva, bet vēl olimpiskajās spēlēs piedalījušies arī Drū Komeso (2022. gadā), Vils Borgens (2018. gadā) un Džastins Folks (2014. gadā). Savukārt pasaules čempionātu pieredze ir septiņiem spēlētājiem, no kuriem divi - Meisons Lorijs un Aizeks Hovards - pērn izcīnīja zeltu pasaules čempionātā Zviedrijā. No esošā sastāva tikai trijiem nav pieraksta NHL.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. ASV izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs Latvija, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija. Latvijai pret ASV mačs paredzēts 23. maijā.
ASV hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Devins Kūlijs (Kalgari "Flames", NHL), Drū Komeso (Čikāgas "Blackhawks", NHL), Džozefs Vols (Toronto "Maple Leafs", NHL);
aizsargi - Vils Borgens (Ņujorkas "Rangers", NHL), Deklans Kārlails (Tampabejas "Lightning", NHL), Konors Kliftons (Pitsburgas "Penguins", NHL), Džastins Folks (Detroitas "Red Wings", NHL), Vaiats Kaizers (Čikāgas "Blackhawks", NHL), Raiens Lindgrens (Sietlas "Kraken", NHL), Meisons Lorijs (Bostonas "Bruins", NHL), Raiens Ufko (Nešvilas "Predators", NHL);
uzbrucēji - Mets Koronato (Kalgari "Flames", NHL), Pols Koters (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Džeimss Heigenss (Bostonas "Bruins", NHL), Aizeks Hovards (Edmontonas "Oilers", NHL), Sems Lafertijs (Čikāgas "Blackhawks", NHL), Raikers Lī (Mičiganas universitāte, NCAA), Raiens Lenards (Vašingtonas "Capitals", NHL), Olivers Mūrs (Čikāgas "Blackhawks", NHL), Denijs Nelsons (Notrdamas universitāte, NCAA), Tomijs Novāks (Pitsburgas "Penguins", NHL), Matjē Olivjē (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Makss Plants (Minesotas-Dūlutas universitāte, NCAA), Makss Sasons (Vankūveras "Canucks", NHL), Metjū Tkačaks (Floridas "Panthers", NHL).