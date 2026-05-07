Vītoliņš gandarīts par uzvaru un paslavē Mūrnieku, šodien izlasei pēdējā pārbaudes spēle
Latvijas hokeja izlase trešdien pārbaudes mačā demonstrēja labu sniegumu, pēc mača secināja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Jau ziņots, ka Sandim Vilmanim gūstot divus vārtus, tajā skaitā uzvaru nesošos, Latvijas vīriešu hokeja izlase trešdien Rīgā pirmspēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar rezultātu 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) papildlaikā uzvarēja Norvēģiju.
"Kustība un dinamika visiem trijniekiem bija laba. Bija nedaudz kļūdu, kuras norvēģi izmantoja. Tas viss ir darba procesā. Pozitīvā bija krietni vairāk. Vairākumos bija labas izspēles, bet arī situācijas, kur vajadzēja precīzāk trāpīt," secināja Vītoliņš.
Tāpat vārtus savā debijas mačā guva 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks. "Redzams, ka bija uztraukums. Malacis, ka izmantoja savas iespējas un pacīnījās. Bija momenti, kur vēl varēja gūt vārtus, un momenti, kur varēja labāk nospēlēt aizsardzībā," teica Vītoliņš.
Ceturtdien abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču, latviešiem noslēdzot sagatavošanos pasaules meistarsacīkstēm. Līdzšinējā pārbaudes spēļu ciklā Latvijas hokejisti tikuši pie veseliem pieciem panākumiem septiņās spēlēs. Pa reizei apspēlētas Austrijas, Somijas, Dānijas, Slovākijas un Norvēģijas izlases. Šovakar ir iespēja tikt pie sestā panākuma.
Latvijas hokeja izlasei 2026. gada pasaules čempionātā dažādu apsvērumu dēļ nepalīdzēs tādi hokejisti kā Zemgus Girgensons, Artūrs Šilovs, Elvis Merzļikins, Teodors Bļugers, Kristiāns Rubīns, Rihards Bukarts, Roberts Bukarts, Miks Indrašis, Ivars Punnenovs, Jānis Jaks, Kaspars Daugaviņš, Martins Laviņš, Dans Ločmelis, Fēlikss Gavars un Anrī Ravinskis. Minimāla ir Uvja Balinska spēlēšana, no traumas atkopjas Rodrigo Ābols.
Latvijas hokeja izlases sastāvs tiks nosaukts 12. maijā. 2026. gada pasaules čempionāts no 15. līdz 31. maijam. Latvijas hokejisti A grupā spēlēs pret Šveici, Somiju, ASV, Vāciju, Austriju, Ungāriju un Lielbritāniju.
Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Jānis Fecers (Herningas "Blue Fox", Dānija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Alvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija-2), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija)
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).
