Milānas "Inter" līksmo par Itālijas čempiones titulu.
Vakar 23:39
Milānas "Inter" izcīna Itālijas čempiones kroni
Milānas "Inter" komanda svētdien nodrošināja Itālijas futbola čempiones titulu, A sērijas virsotnē atgriežoties pēc vienas sezonas pauzes. Milānieši titulu nodrošināja 35. kārtas spēlē, kurā mājās ar 2:0 (1:0) uzvarēja "Parma" komandu.
Vārtus guva Markuss Tirams un Henrihs Mhitarjans.
"Inter" A sērijas titulu izcīnījusi 21 reizi, iegūstot par diviem tituliem vairāk nekā pilsētas otra komanda "AC Milan". Titulētākā ir Turīnas "Juventus", kas Itālijas meistarsacīkstēs uzvarējusi 36 reizes.
Pērn par čempioni kļuva "Napoli".
Trīs kārtas pirms sezonas beigām "Inter" iekrājusi 82 punktus, "Napoli" ir 70 punkti, "AC Milan" guvusi 67 punktus, bet "Juventus" - 65 punktus. Tālāk ar 62 punktiem ir "Como", kas par punktu apsteidz "AS Roma".