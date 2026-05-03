Kimi Antonelli uzvar Maiami "Grand Prix" un nostiprina vadību F-1 kopvērtējumā
"Mercedes" pilots Kimi Antonelli svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) sezonas ceturtā posma - Maiami "Grand Prix" - sacīkstē un nostiprināja vadību kopvērtējumā.
Startā "pole position" īpašnieks Antonelli piekāpās Šarlam Leklēram ("Ferrari") un Maksam Verstapenam ("Red Bull"). Ja Leklēram izdevās noturēties priekšā, tad Verstapena vadītais spēkrats sagriezās, un nīderlandietis atkāpās uz otrā desmita vidu.
Leklērs kļuva par līderi, viņam sekoja Antonelli, kā arī abi "McLaren" piloti Lando Noriss un Oskars Piastri. Sacīkstes turpinājumā pēc drošības mašīnas došanās malā Noriss kļuva par līderi un Leklēru apsteidza arī Antonelli. Pēc boksu apmeklējuma Antonelli pārņēma līderpozīciju, taču Noriss viņam cieši sekoja aizmugurē. Antonelli no Norisa attālinājās tikai sacīkšu pēdējā fāzē, bet aiz viņiem bija cieša cīņa par goda pjedestālu.
Pēdējā aplī Piastri apdzina Leklēru, kura formula ne tikai sagriezās, bet arī zaudēja ātrumu. Tas pēdējos līkumos ļāva uz ceturto vietu pakāpties Džordžam Raselam ("Mercedes") un kā piektajam finišēt Verstapenam. Leklērs sacensības noslēdza sestajā pozīcijā.
Tuvojoties vētrai, sacīkste tika sākta trīs stundas ātrāk, nekā paredzēts.
Jau ziņots, ka sestdien tika aizvadīta sprinta sacīkste, kurā dubultuzvaru izcīnīja "McLaren" piloti, pirmo vietu ieņemot Norisam.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvojas Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".