Latvijas izlasei šajā pavasarī jāiztiek arī bez Šilova un Girgensona, trauma liegs spēlēt Rihardam Bukartam
Latvijas hokeja izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis preses konferencē pirms pārbaudes spēlēm pret Norvēģiju pastāstīja par jaunumiem sastāva jautājumos.
"Ir jaunumi par sastāvu. Sanācis tā, ka Rihards Bukarts ir iedzīvojies savainojumā. Tas neļaus viņam turpināt cīnīties par vietu sastāvā. Novēlam viņam labu atveseļošanās procesu un sagatavošanos jaunajai sezonai," preses konferenci iesāka ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis. Tieši Bukarta gūtās traumas dēļ izsaukts tika U-18 izlases līderis Olivers Mūrnieks, kurš jau šovakar, 6. maijā, pret Norvēģiju piedzīvos debiju. Par viņa iespēju cīnīties par vietu sastāvā Vītoliņš gan atbildēja izvairīgi.
Tāpat Kalvītis ziņoja par jaunumiem Ziemeļamerikas hokejistu sakarā. "Dažādu iemeslu dēļ pieejamie NHL spēlētāji šogad nepievienosies. Turpinām sekot tiem, kuri turpina dalības "play-off" gan NHL, gan AHL," teica ģenerālmenedžeris. Tas nozīmē, ka šajā pavasarī būs jāiztiek bez Artūra Šilova un Zemga Girgensona palīdzības. Jau iepriekš tika ziņots, ka Šilovs sezonas izskaņu nospēlēja ar traumu. Viņš pēdējo reizi pasaules meistarsacīkstēs spēlējis 2023. gadā, kad kļuva par turnīra vērtīgāko spēlētāju. Girgensons nav spēlējis pasaules čempionātā kopš 2017. gada.
"Lai puiši paši stāsta, kāpēc viņi šogad nespēlē izlasē," uz precizējošu jautājumu par abu nespēlēšanas iemesliem atbildēja Kalvītis. "Kādam ir līguma jautājumi, kādam citi riski. Lai viņi pastāsta. Mēs izdarījām visu no mūsu puses, ko varējām, lai viņus piesaistītu. Tā jau ir spēlētāja izvēle - palīdzēt vai nepalīdzēt." Bez traumas Šilovam arī pēc šīs sezonas beidzies iepriekš ar "Canucks" noslēgtais divu gadu līgums, Girgensonam gan vēl ir spēkā esoša vienošanās ar Tampabejas "Lightning".
Pagaidām Stenlija kausa izcīņā vēl piedalās Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers". "Rodrigo situācija ir sekojoša - viņš turpina atlabšanas procesu un trenējas viens pats. Viņš vēl nav sācis pilna kontakta treniņus." Kalvītis akcentēja, ka sekojot līdz Rodrigo gaitām. Par Uvja Balinska potenciālo spēlēšanu ģenerālmenedžeris izteicās, ka tāda ir pavisam minimāla, jo ģimenē sagaidāms pieaugums un spēlētājs ir arī traumēts. Savukārt no AHL tiek sekots Eduardam Tralmakam un Raivim Ansonam.
Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš apstiprināja, ka balsojumā par izlases kapteini iecelts Rūdolfs Balcers, bet viņa asistenti būs Kristaps Zīle un Ralfs Freibergs. Galīgais sastāvs uz pasaules čempionātu tiks paziņots 12. maijā jeb pēc nedēļas.
"Spēlēt savās mājās pie pilnām tribīnēm ir katra sportista sapnis," par pārbaudes maču aizvadīšanu savu fanu priekšā teica Vītoliņš. "Satraukums būs, bet katrs mēģinās sevi parādīt no labākās puses. Mēģināsim demonstrēt labu spēli."
Pasaules čempionāts Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā notiks no 15. līdz 31. maijam. Latvijas hokejisti A grupā spēkosies pret Šveici, ASV, Somiju, Vāciju, Austriju, Lielbritāniju un Ungāriju.
Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Jānis Fecers (Herningas "Blue Fox", Dānija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Alvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija-2), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija)
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).