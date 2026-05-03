Latvija divreiz "realizē" mazākumu, tomēr zaudē Slovākijai otrajā pārbaudes spēlē
Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien otrajā no divām pārbaudes spēlēm ar 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) zaudēja Slovākijai. Vārtus Latvijas izlases labā guva Rūdolfs Balcers un Filips Buncis.
Mača astotajā minūtē Gustavu Dāvi Grigalu pārspēja Kristiāns Pospīšils, kurš realizēja uz Latvijas izlases vārtiem nozīmēto soda metienu. Perioda vidū Balcers pēc Denisa Smirnova piespēles mazākumā izslidoja viens pret vārtsargu un panāca 1:1, bet 14 sekundes pirms došanās pārtraukumā Františeks Gajdošs ar metienu no zilās līnijas atjaunoja slovākiem vadību.
Otrās trešdaļas devītajā minūtē Servācs Petrovskis panāca 3:1, metot ripu nepiesegtā vārtu malā, bet pēc astoņām minūtēm Adams Liška bija izveicīgāks vārtu priekšā un nostiprināja vadību. Nepilnas divas minūtes pirms perioda beigām Gļebs Prohorenkovs mazākumā izslidoja pret vārtiem, ar ripu trāpīja virsū vārtsargam, bet tā atlēca pie Bunča, kurš panāca 2:4.
Trešajā periodā Latvijas izlases vārtos stājās Mareks Mitens, kurš palika nepārspēts. Pusotru minūti pirms pamatlaika beigām ripu tukšos vārtos meta Aurels Naušs.
Latvijas izlasē par labāko spēlētāju tika atzīts aizsargs Roberts Mamčics.
Sestdien pirmajā pārbaudes spēlē ar slovākiem Latvija uzvarēja ar 5:1. Divus vārtus guva Oskars Lapinskis, bet pa vienai reizei pretinieku vārtos ripu raidīja Deniss Smirnovs, Rūdolfs Balcers un Patriks Zabusovs.
Sagatavošanās posmu Latvijas izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēs Slovākijā:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Niks Feņenko ("Mogo"/RSU), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice).