Latvijas U-17 izlasē iekļauj Krievijā spēlējošu futbolistu, LFF būs jāskaidro situācija IZM
Latvijas Futbola federācija (LFF) nākamnedēļ skaidros Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) šosezon Krievijā spēlējuša futbolista iekļaušanu Latvijas jaunatnes izlasē, informēja LFF.
Latvijas U-17 izlase no pagājušās sestdienas līdz vakardienai piedalījās UEFA Attīstības turnīrā Somijā, un komandas sastāvā tika iekļauts Filips Kovalers, kurš pēdējos piecus gadus spēlēja Maskavas Futbola federācijas (MFF) rīkotajos turnīros.
Pēc MFF oficiālajā mājaslapā pieejamās informācijas 15 gadus vecais Kovalers tās paspārnē rīkotajos turnīros aizvadīja vairāk nekā 100 mačus, pēdējo no tiem pirms nepilnām trim nedēļām. Pašlaik no LFF puses tiek gatavots skaidrojums IZM, un tā iesniegšanas termiņš ir 14. maijs. LFF vēsta, ka Kovalers ir ASV kluba "OC Sporting" spēlētājs.
Kā piektdien skaidroja LFF komunikācijas daļā, Kovalers jau ilgāku laiku ir bijis Latvijas jauniešu izlases interešu lokā, tomēr viņa iekļaušana sastāvā nav bijusi iespējama, kamēr viņš spēlē Krievijā. Tagad situācija ir mainījusies un jaunais futbolists pievienojies ASV komandai, pēc kā viņam dota iespēja sevi apliecināt. LFF arī norādīja, ka Kovaleram nav Krievijas pilsonība, bet gan ASV un Latvijas pilsonība. Viņa māte esot no ASV, bet tēvs dzīvo Krievijā, un pēc vecāku šķiršanās jaunais futbolists nonāca Krievijā.
Savā jaunajā klubā "OC Sporting" Kovalers vēl nav aizvadījis nevienu spēli, tomēr tieši uz šo klubu LFF sūtīja izsaukumu, lai viņš varētu piedalīties turnīrā Latvijas U-17 izlases rindās. LFF arī atzīmēja, ka "OC Sporting" pārstāvis bija Somijā, kur Latvijas jaunie futbolisti tikās ar Īrijas, Islandes un mājinieku vienaudžiem. Kovalers spēlē pret Īriju laukumā bija 18 minūtes, bet mačā ar Islandi spēlēja 65 minūtes.