Šodien 20:47
“Real” soda Valverdi un Čuamenī par treniņa kautiņu - katram jāmaksā pusmiljons eiro
Spānijas futbola klubs Madrides "Real" pussargiem Federiko Valverdem un Oreljēnam Čuamenī par kautiņu katram piemērojis pusmiljonu eiro lielu naudas sodu.
Abi ceturtdien treniņā sākuši plūkties, kā rezultātā Valverde guva galvas traumu un tika nogādāts slimnīcā. Futbolists gan paziņoja, ka sitieni netika izdarīti, un galvu viņš traumējis, atsitoties pret galdu.
"Real" paziņojumā teikts, ka abi nožēlo izdarīto un viens otram jau atvainojušies.
Čuamenī piedalījās piektdienas treniņā, bet Valverde vēl nebija gatavs atgriezties treniņos. Svētdien "Real" Spānijas futbola klasikā jāuzvar "Barcelona" komanda, ja karaliskais klubs grib liegt pretiniekiem nodrošināt titulu.