Šodien 22:39
Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova Braziljas "Elite 16" turnīrā izcīna ceturto vietu
Latvijas pludmales volejbola duetam Tīnai Graudiņai un Anastasijai Samoilovai neizdevās atkārtot Mārtiņa Pļaviņa un Kristiana Fokerota sasniegumu — mūsu dāmas, kuras bija izsētas ar otro numuru, Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas "Elite 16" līmeņa turnīra spēlē par bronzas medaļām ar 0-2 (15:21, 19:21) piekāpās amerikānietēm Savannai Korijai un Devonai Ņūberijai (19.).
Par ceturto vietu latvietes saņēma 900 ranga punktus.
Pusfinālā Latvijas duets ar 0-2 (13:21, 15:21) zaudēja ar trešo numuru izsētajām itālietēm Valentīnai Gotardi un Rekai Totai.
Trešā vieta turnīrā latviešiem dod 1000 ranga punktus.
Pirms tam svētdien pusfinālā viņi ar rezultātu 0-2 (16:21, 10:21) zaudēja poļiem Mihalam Brilam/Bartošam Losjakam (9.), kurus iepriekš pārspēja apakšgrupu turnīrā. Pļaviņš un Fokerots uzvarēja visās apakšgrupas spēlēs un arī nākamajos trīs izslēgšanas turnīra mačos. Arī Samoilova/Graudiņa uzvarēja visās apakšgrupas spēlēs un arī nākamajos trīs "play-off" mačos.
BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.