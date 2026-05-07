Par futbola Virslīgas aprīļa labāko spēlētāju atzīst "Audas" uzbrucēju, Viktoram Morozam tiek labākā trenera atzinība
Par Latvijas futbola Virslīgas aprīļa mēneša labāko spēlētāju atzīts FK "Auda” uzbrucējs Hosue Vergara, savukārt labākā trenera godu otro reizi šosezon izpelnījies RFS galvenais treneris Viktors Morozs, ziņo turnīra rīkotāji.
Aprīlī Panamas uzbrucēja Vergaras pārstāvētā “FK Auda” aizvadīja sešas spēles, izcīnot četras uzvaras, vienu reizi spēlējot neizšķirti un piedzīvojot vienu zaudējumu. Komanda pārspēja RFS, FK "Liepāja”, FS "Jelgava” un FK "Tukums 2000”, spēlēja neizšķirti ar “Ogre United”, kā arī piedzīvoja zaudējumu pret BFC "Daugavpils”. Sekmīgais aprīļa mēnesis ļāvis FK "Auda” nostiprināties vadošo komandu pulkā.
18 gadus vecais uzbrucējs Vergara piedalījās visās sešās spēlēs, piecās no tām dodoties komandas sākumsastāvā. Sešās spēlēs viņš guva četrus vārtus – pa vieniem pret “RFS un “Liepāja”, kā arī divus vārtus pret “Jelgava”, palīdzot komandai atspēlēties no 0:2 un izcīnīt uzvaru. Vergaram šī ir pirmā sezona Virslīgā, un līdz šim viņš atzīmējies jau ar astoņiem gūtajiem vārtiem.
Mēneša labākā spēlētāja kandidātus izvirza Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padome un biedrība “Latvijas Futbola Virslīga”. Šoreiz balvai tika nominēti Hosue Vergara (“Auda”), Muhameds Badamosi (“Riga FC”), Džozefs Ede Oloko (“Tukums 2000”), Rostands Ndžiki (“Daugavpils”), Fakundo Garsija (“SK Super Nova”) un Roberts Savaļnieks (RFS). Pēc kandidātu izvirzīšanas seko balsojums, kurā piedalās Latvijas sporta mediju pārstāvji, kā arī līdzjutēji “Facebook” un “Instagram” platformās.
Savukārt mēneša labāko treneri nosaka LFF Treneru padome. Par aprīļa mēneša labāko treneri atzīts RFS galvenais treneris Viktors Morozs. Moroza vadītā komanda aprīlī sešās spēlēs izcīnīja četras uzvaras, vienu reizi spēlēja neizšķirti un piedzīvoja vienu zaudējumu. Aprīļa laikā RFS pārspēja “Jelgava”, “Tukums 2000”, “SK Super Nova” un “Grobiņa”, spēlēja neizšķirti sezonas pirmajā Rīgas derbijā ar “Riga FC” (3:3), kā arī piedzīvoja zaudējumu pret “Auda”. Viktors Morozs labākā trenera balvu ieguva arī martā. Labākā trenera noteikšana ir LFF Treneru padomes kompetencē.
Pēc aizvadītajām desmit spēļu kārtām ar 25 punktiem līdere ir RFS, kam ar 23 punktiem seko esošā čempione "Riga FC". 22 punktus izcīnījusi "Auda", bet pārējās komandas tabulā ir tālāk. Ar trīs punktiem pēdējo vietu ieņem debitante Ogres "United", bet astoņi punkti ir Tukumam.