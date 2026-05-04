Bogdanovs labojis Latvijas rekordu jūdzē
Daugavpilietis Ņikita Bogdanovs 4. maijā jubilejas desmitajā “Līvenhohas skrējienā”, jau trešo reizi laboja sev piederošo Latvijas rekordu jūdzes skrējienā.
Bogdanova uzrādītais laiks jūdzes jeb 1609 metru skrējienā bija 4:11. Jāpiemin, ka viņš jau 2024. gadā laboja Latvijas rekordu, noskrienot distanci 4:14, un pērn to laboja līdz 4:13. Otro vietu ieguva pusmaratona rekordists Dmitrijs Serjogins, kurš dienu iepriekš uzvarēja ar jaunu trases rekordu “Apkārtām Cēsīm” 10km. Trešo vietu ieguva pirms nedēļas “Stirnubukā” par taku skriešanas čempionu jauniešiem kļuvušais Artūrs Madelāns.
Sievietēm bija ļoti aizraujošs duelis par uzvaru. Vēl 50m līdz finišam priekšā atradās šī gada U18 un pieaugušo čempione telpās Marta Livčāne, taču pēdējos distances metros viņu apsteidza 2024.gada uzvarētāja Līvānos un šī gada Latvijas vicečempione telpās 800m Elīna Gumarova, uzstādot jaunu “Līvenhofas” jūdzes rekordu sievietēm un iepriekšējos Kitijai Valterei piederošo labojot par trim sekundēm – 5:05.
Rīdziniece Livčāne, kura šogad izcīnīja divus zeltus pieaugušo un trīs zeltus U18 konkurencē Latvijas čempionātā, kā arī pirms nedēļas triumfēja Latvijas čempionātā taku skriešanā “Stirnubukā”, otro gadu pēc kārtas bija otrā – 5:08. Trešo vietu ieguva trīskārtējā jauniešu vicečempione telpās un pieaugušo medaļniece Poļina Curikova.
10km distancē pārākumu nodemonstrēja daudzkārtējais Latvijas čempions un iepriekšējā “Stirnubuka” posma uzvarētājs Edgars Šumskis, kuram tā bija debija “Līvenhofas skrējienā”. Otro vietu ieguva šogad divas reizes “Stirnubukā” pieciniekā tikušais Jānis Mūrnieks, bet trijnieku noslēdza daudzkārtējais Latvijas čempions orientēšanās sportā Andris Jubelis, kuram šogad zelts Latvijas čempionātā slēpošanas stafetē ar Lauri Kaparkalēju un Silvestru Švaukstu, kā arī ātrākā sprintera tituls “Stirnubukā” marta beigās Tērvetē.
Sievietēm 10km distancē 2024.gada panākumu atkārtoja daugavpiliete un LČ medaļniece Veronika Masjuka. Otro vietu ieguva savulaik jauniešos un junioros Latvija čempionātos medaļas nopelnījusī Vita Vilciņa no Daugavpils, bet beigās Latvijas čempionāta bronzas medaļnieci maratonā Līgu Rusiņu apsteidza un trešo vietu ieguva “Izskrien Rīgu” godalgas sapelnījusī Krista Ozoliņa.
Latvijas čempionātā veterāniem, kur atkarībā no dzimšanas gada uzrādītajam laikam tika piemēroti koeficenti. Uzvaras tika Antim Zundam un Inārai Lūsei, otrās vietas ieguva Šumskis un Vilciņa, bet trešie bija Aivars Uzols un Zane Gruberte. Nūjošanas sacensībās 4,5km pirmie bija Vita Ormane un Juris Švirskts. Sacensības sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību rīkoja Līvānu vieglatlētikas klubs”.