Putins komentējis Krievijas specdienestu melīgos apgalvojumus par Latviju
Krievijas vadonis Vladimirs Putins komentējis Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta (SVR) melīgos apgalvojumus, kuros norādīts, ka Ukraina uz Latviju nosūtījusi dronu operatorus, lai izmantotu Latvijas teritoriju uzbrukumiem Krievijai.
Preses konferencē Kazahstānas galvaspilsētā Astanā Putins atkārtoti uzsvēra, ka "jebkura vieta, no kuras tiekot radīts apdraudējums Krievijai, Maskavas skatījumā esot uzskatāma par leģitīmu militāru mērķi". Jau ziņots, ka SVR nepatiesi apgalvojis, ka Latvijas militārajās bāzēs ir izvietoti Ukrainas bezpilota lidaparātu operatori, lai veiktu triecienus pret Krieviju. Gan Latvijas, gan Ukrainas varasiestādes norādījušas, ka šādi apgalvojumi ir nepatiesi.
Bet komentējot Lietuvas ārlietu ministra Kēstuta Budra šomēnes paustos izteikumus par to, ka NATO jāparāda Maskavai, ka poteicniāla konflikta gadījumā alianse spēj iekļūt Kaļiņingradas teritorijā, norādījis, ka "Krievijas rīcībā ir visi nepieciešamie līdzekļi, lai iznīcinātu ikvienu, kurš mēģinātu radīt apdraudējumu Kaļiņingradas apgabalam".
Jāuzsver, ka Lietuvas ārlietu ministrs intervijā Šveices laikrakstam "Neue Zürcher Zeitung" pauda, ka NATO nepieciešamības gadījumā spētu neitralizēt Krievijas militāro infrastruktūru Kaļiņingradas apgabalā, tostarp pretgaisa aizsardzības un raķešu sistēmas. Tomēr atsevišķi Krievijas mediji šos izteikumu interpretēja daudz asāk, rakstot, ka Lietuva draudējusi "noslaucīt Kaļiņingradu no zemes virsas".
Kaļiņingradas apgabals ir viens no militāri nozīmīgākajiem Krievijas punktiem Eiropā. Tas atrodas starp NATO dalībvalstīm Lietuvu un Poliju, un tajā izvietotas Krievijas Baltijas flotes bāzes, GPS bloķēšanas iekārtas, kā arī dažādas pretgaisa aizsardzības un raķešu sistēmas. Vienlaikus Putins apgalvoja, ka Krievija joprojām esot gatava turpināt sarunas par miermīlīgu Ukrainas konflikta atrisinājumu.