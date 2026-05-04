18 gadus vecais Džesijs Derijs savā debijas spēlē “Chelsea” sastāvā pēc sadursmes paliek guļam uz laukuma. VIDEO
Anglijas Premjerlīgas spēlē starp Londonas “Chelsea” un Notingemas “Forest” nopietnu incidentu piedzīvojis 18 gadus vecais uzbrucējs Džesijs Derijs, kurš pēc sadursmes ar pretinieku palika uz laukuma guļam.
Jaunais futbolists guva galvas traumu savā debijas mačā augstākajā līgā, kurā “Chelsea” ar 1:3 piekāpās Notingemas “Forest”. Negadījums notika pirmā puslaika izskaņā, kad Derijs soda laukumā sadūrās ar “Forest” spēlētāju Zaku Abotu. Pēc sadursmes futbolistam laukumā tika sniegta medicīniskā palīdzība, tostarp pievadīts skābeklis, bet pēc ilgākas pauzes viņš tika aiznests no laukuma uz nestuvēm.
🏴🔵 DURÍSIMO EL CHOQUE ENTRE ABBOTT Y EL PIBE JESSE DERRY— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 4, 2026
PENALTI PARA EL CHELSEA ANTE NOTTINGHAM FORESTpic.twitter.com/JrDMvL2aSt
Klubs vēlāk paziņoja, ka spēlētājs ir pie samaņas un spēj sarunāties, taču viņam tiek veiktas papildu pārbaudes piesardzības nolūkos. “Viņš ir pie samaņas, runā un tiek veikti profilaktiski izmeklējumi,” teikts “Chelsea” paziņojumā.
Pēc spēles komandas pagaidu galvenais treneris Kalums Makfārlens pauda cerību, ka spēlētājs drīz atgūsies: “Pašlaik visi izmeklējumi liecina par pozitīvu rezultātu, tāpēc ceram, ka ar viņu viss būs kārtībā. No tā, ko esam dzirdējuši, ziņas ir iepriecinošas.” Viņš piebilda: “Žēl par Džesiju – viņš aizvadīja labu spēli. Tas viņam bija liels brīdis, kas diemžēl beidzās neveiksmīgi.”
Derijs, bijušā “Leeds United” un “Crystal Palace” pussarga Šona Derija dēls, šajā mačā pirmo reizi devās sākumsastāvā. Šosezon viņš jau bija devies laukumā divās FA kausa spēlēs, nākot uz maiņu, bet jaunatnes komandā izcēlies ar 12 gūtiem vārtiem 29 spēlēs. Sadursmes rezultātā “Chelsea” tika piešķirts 11 metru soda sitiens, taču Kola Palmera izpildīto pendeli atvairīja “Forest” vārtsargs Macs Selss. Derija vietā laukumā devās Liams Delaps.