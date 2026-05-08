Kazahstānas hokejisti pēc viena gada pārtraukuma atgriezīsies pasaules čempionāta elitē
Kazahstānas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Polijā pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā izcīnīja ceturto uzvaru četrās spēlēs un nodrošināja atgriešanos spēcīgāko divīzijā nākamajā gadā.
Kazahstānas valstsvienība turnīra ceturtajā spēlē ar 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Ukrainas izlasi un ar 11 punktiem četros mačos pirms pēdējās kārtas kļuva neaizsniedzama tuvākajiem sekotājiem. Iepriekšējos mačos kazahi ar 4:1 pieveica Lietuvu, ar 6:0 sagrāva Japānu un ar 3:2 pārspēja mājiniekus poļus.
Pēc četrām kārtām turnīra tabulā Kazahstānai ir 11 punkti, aiz kuras ar septiņiem punktiem seko Polija, Ukraina un Francija, bet pa diviem punktiem izcīnījušas Japānas un Lietuvas izlases. Vietu elites divīzijā izcīnīs divas spēcīgākās A grupas komandas.
Šodien pēdējās kārtas mačos Kazahstānas valstsvienība mērosies spēkiem ar francūžiem, ar kuriem kopā pērn atstāja elites divīziju, Ukraina spēlēs ar Japānu, bet lietuvieši tiksies ar mājiniekiem poļiem. No pirmās divīzijas A grupas uz pēc spēka trešo līmeni izkritīs viena komanda, kuras vietu nākamajā gadā ieņems B grupā uzvarējusī Igaunijas izlase.
Kazahstānas izlase elites divīziju pameta 2025. gadā, kad ierindojās pirmspēdējā, 15. vietā. Pirms tam tā spēcīgāko sabiedrībā spēlēja piecus gadus pēc kārtas. Tās labākais rezultāts pasaules čempionātos ir desmitā vieta 2021. gadā Rīgā.