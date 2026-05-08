Madrides "Real" konfliktu pilnā sezona turpinās ar divu futbolistu strīdu un nonākšanu slimnīcā
Katastrofāla sezona bijusi karaliskajam Madrides "Real". Titulu neizcīnīšana nozīmīgākajos turnīros izraisījusi kašķus ģērbtuvē, šonedēļ vienam no futbolistiem pat nonākot slimnīcā.
Ceturtdien vēl lielākā iekšējā krīzē iekļuva Madrides "Real", jo pēc treniņa savstarpējā konfliktā ģērbtuvē iesaistījās Federiko Valverde un Oreljēns Čuameni. Rezultātā galvu pārsita Valverde, kurš tādējādi bija spiests doties uz slimnīcu un izlaidīs šonedēļ gaidāmo "El Clasico" pret principiālo pretinieci un turnīra līderi "Barcelona".
"Valverde atrodas mājās un viņam nepieciešama atpūta nākamajās desmit līdz 14 dienās," teikts Madrides kluba paziņojumā. Ar savu paziņojumu sociālajā tīklā "Instagram" klajā nāca Valverde, kurš noliedza medijos izskanējušās ziņas par sakaušanos ar Čuameni, tomēr nenoliedza, ka starp abiem bijušas nesaskaņas. Galvu viņš pārsitis, jo atsities pret galdu.
"Nevienā brīdī mans komandas biedrs neizdarīja sitienu man un ar to pašu neatbildēju es. Pilnībā saprotu, ka vieglāk ir domāt, ka mēs sakāvāmies vai arī mūsu konflikts izveidojās apzināti. Es ļoti atvainojos, jo šī situācija mani sāpina. Madrides "Real" ir viena no svarīgākajām lietām manā dzīvē. Dažādas lietas sezonas gaitā kulminēja ar mūsu konfliktu, kas traucē manai reputācijai. Tas ļāvis cilvēkiem safabricēt stāstus. Man ir pilna pārliecība, ka nesaskaņas ārpus laukuma nebūs vispār pamanāmas spēlēs. Normālā ģērbtuvē var atgadīties šādas lietas. Parasti tās tiek atrisinātas iekšēji, taču pavisam skaidrs, ka šeit kāds vēlējies izplatīt baumas."
Ceturtdienas vakarā "Real" prezidents Florentīno Peress sasauca ārkārtas sapulci, kurā piedalījās arī galvenais treneris Alvaro Arbeloa un kapteinis Dani Karvahals. Pret abiem futbolistiem klubā sākta iekšējā izmeklēšana, ar kuras rezultātiem klubs vēlāk dalīsies. Atsevišķi kluba pārstāvji anonīmi izteikušies, ka šī ir nopietnākā situācija, kāda piedzīvota starp spēlētājiem kluba iekšienē.
Tās gan nav vienīgās "Real" problēmas šajā sezonā. Spāņu futbolists Alvaro Karerass sociālajā tīklā "Instagram" atbildēja uz baumām par viņa konfliktu ar Antonio Rīdigeru. "Pēdējā laikā publiski parādījušies komentāri par mani, kas neatbilst patiesībai. Kopš atgriešanās komandā esmu strādājis kā īsts profesionālis, pret citiem izturoties ar cieņu. Saistībā ar konfliktu ar vienu no komandas biedriem, tā ir specifiska lieta, kas nav publiski atklājama, jo ir jau atrisināta. Manas attiecības ar komandu ir ļoti labas."
Savukārt Madrides "Real" fani nemierā ar līdera Kiliana Mbapē došanos atpūsties laikā, kad atlabst no paceles cīpslas savainojuma, sākuši petīciju internetā, kurā vāc parakstus par viņa kluba pamešanu. Dažās dienās tika savākti vairāk nekā 30 miljoni parakstu.