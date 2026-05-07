Akcijā pret kluba neveiksmēm savākti vairāk nekā 30 miljoni parakstu pret "Real" zvaigzni Kilianu Mbapē
Karaliskā Madrides "Real" kluba fani internetā aizsākuši petīciju, kurā vēlas demonstrēt nostāju un likt zvaigznei Kilianam Mbapē pamest klubu. Īsā laikā petīcija savākusi vairāk nekā 30 miljonus parakstu.
Izveidotajā portālā "mbappeout.replit.app" katrs jebkurā brīdī var viegli piespiest "parakstīt petīciju" un tādējādi palielināt parakstījušos skaitu. "Madridieši, paceliet savas balsis! Ja ticiet, ka nepieciešamas pārmaiņas, neklusējiet! Parakstiet petīciju un pastāviet par to, kas ir labāks kluba nākotnei," teikts mājaslapā.
Ātri vien petīcija kļuvusi par interneta hitu. Pašlaik savāktais parakstu skaits pārsniedzis 32 miljonus, tomēr ar to nevar secināt, ka visi, kas parakstījušies, ir arī Madrides "Real" fani. Sociālajos tīklos daudzi piemin, ka daļa no tiem varētu būt arī citu klubu atbalstītāji, visbiežāk pieminot konkurenti "Barcelona". Ņemot vērā, ka portālā nav jāreģistrējas, tas var arī nozīmēt, ka viena persona var parakstīt petīciju vairākkārtīgi, tāpat iespējama botu piesaiste skaitļa palielināšanā.
Ar visu to šāda akcija nav nepamanīta. Lielākā fanu kritika bijusi par Mbapē došanos atpūsties ar draudzeni Esteri Eksposito uz Sicīliju laikā, kad pats atlabis no paceles cīpslas traumas. Atlabšanas no traumas dēļ nav zināms, vai futbolists varēs piedalīties svarīgajā "El Clasico" pret Barselonu šajā nedēļas nogalē. Fani nebija priecīgi redzēt publiskas fotogrāfijas, kā viena no kluba zvaigznēm atpūšas pirms svarīgām spēlēm.
Uz fanu kritiku ātri vien atbildēja Mbapes pārstāvji, sakot, ka tie pārspīlē notiekošo. Viņi uzsvēra, ka "Real" seko līdz futbolista atlabšanas procesam un viens šāds brauciens nedefinē to, kāda ir francūža darba ētika. Tāpat situāciju centās mierināt "Real" treneris Alvaro Arbeloa, sakot, ka spēlētāji paši var plānot savu brīvo laiku.
Lai arī Mbapē ir kluba produktīvākais sezonas futbolists, gūstot 41 vārtus un izdarot sešas piespēles sezonas 41 mačā, līdzjutēji nav apmierināti ar vienības rezultātiem un tādējādi lielākā kritika gulstās uz vienības līderiem. "Real" vairs necīnās par UEFA Čempionu līgas trofeju un Spānijas kausu, savukārt "La Liga" no Barselonas atpaliek par 11 punktiem.
Iepriekš medijs "The Athletic" ziņoja, ka Šavi Alonso trenēšanas laikā Mbapē vairāk domāja par savu statistiku nevis komandas interesēm. Tāpat medijs ziņojis par iekšējām nesaskaņām vienībā. Savukārt atsevišķi fani sākuši spekulēt, ka viens no kluba līderiem šobrīd vairāk domā par gaidāmo 2026. gada Pasaules kausu, kurā Francija būs viena no favorītēm.
Mbapē karaliskajam "Real" pievienojās 2024. gadā, pirms tam no 2017. gada spēlējot Parīzes "Saint-Germain". Visos turnīros divu sezonu laikā viņš Madrides labā guvis 85 vārtus 100 spēlēs. Esošais līgums ar "Real" Mbapē ir spēkā līdz 2029. gadam.