Starptautiskā Olimpiskā komiteja ļauj Baltkrievijas sportistiem atgriezties starptautiskajās sacensībās. LOK par notikušo pauž vilšanos
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) atcēlusi ierobežojumus, kas liedza Baltkrievijas sportistiem piedalīties olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskās sacensībās.
Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildpadome norādījusi, ka vairs neiesaka nekādus ierobežojumus Baltkrievijas sportistu dalībai sacensībās, kuras regulē starptautiskās federācijas (IF), vai jebkādos citos starptautiskos sporta pasākumos. Līdz ar to SOK Izpildpadome atcēlusi 2023. gada 28. martā piemēroto diskvalifikāciju Baltkrievijas sportistiem.
Izpildpadome norāda, ka šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā SOK centienus orientēties arvien sarežģītākajā ģeopolitiskajā situācijā, kurā pieaug karu un konfliktu skaits, kā arī palielinās globālā nestabilitāte. SOK norāda, ka tās uzdevums ir saglabāt vērtībām balstītu un patiesi globālu sporta platformu, kas sniedz cerību pasaulei.
SOK arī atkārtoti norādīja, ka sportistu dalība sacensībās nedrīkst būt ierobežota viņu valdību rīcības dēļ, tostarp piedaloties karā vai kādā citā konfliktā. Kopš SOK ierobežoja Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskās sacensībās, valsts pārstāvji piedalījās starptautiskajās sacensībās kā individuāli neitrāli sportisti, tostarp Parīzes 2024. gada Olimpiskajās spēlēs un Milānas Kortīnas 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs
Baltkrievijas un Krievijas sportistiem tika piemēroti ierobežojumi un ieteikts izslēgt viņus no starptautiskajām sacensībām pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. SOK noteica šos ierobežojumus kā daļu no pasākumiem, lai izvairītos no politiskās iejaukšanās sportā un saglabātu Olimpiskās kustības neatkarību. SOK pauda bažas, ka sportistiem, kuru valstis ir iesaistītas militāros konfliktos, būtu grūti piedalīties sacensībās, saglabājot sporta vērtības, kas balstītas uz miera veicināšanu.
Latvijas Olimpiskā komiteja par SOK lēmumu pauž vilšanos
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) uzsver, ka neatbalsta SOK lēmumu un pauž vilšanos par SOK izpildkomitejas 2026. gada 7. maija lēmumu, kas atceļ līdz šim ieteiktos ierobežojumus Baltkrievijai un Baltkrievijas sportistiem piedalīties starptautiskās sacensībās ar savas valsts simboliku.
LOK norāda, ka uzskata šo par nepieņemamu atkāpšanos no Olimpiskās hartas pamatprincipiem laikā, kad karš pret Ukrainu joprojām turpinās. "Latvijas nostāja šajā jautājumā paliek nemainīga, jo kara realitāte nav mainījusies. Tādēļ nav pieļaujama agresorvalstu simbolikas atgriešanās stadionos, kamēr turpinās aktīva karadarbība un Ukrainas teritoriālās integritātes pārkāpumi. Nacionālo simbolu izmantošana starptautiskajās platformās ir tiešs agresorvalstu "maigās varas" instruments. Tā mērķis ir normalizēt prettiesisku rīcību un šķelt starptautiskās sabiedrības vienoto nostāju," norāda LOK.
Latvijas Olimpiskā komiteja uzsver, ka Latvijas sporta vide nav izolēta no ģeopolitiskā konteksta, un mūsu pienākums ir pasargāt Latvijas sportistus no kļūšanas par rīkiem agresorvalstu propagandā.
"Līdz šim un jo īpaši šobrīd LOK koordinē savus lēmumus un rīcību ar starptautiskajiem partneriem - Baltijas valstīm, Ukrainu un Ziemeļvalstīm, tā pat uztur ciešu dialogu ar valdību, Izglītības un zinātnes ministriju un Ārlietu ministriju. Šobrīd tiek izstrādātas precizētas vadlīnijas Latvijas sportistiem un federācijām dalībai starptautiskajās sacensībās, tādējādi garantējot, ka Latvija ir spēcīgi un redzami pārstāvēta starptautiskajā arēnā, stingri saglabājot savu ētisko nostāju un vērtības."
"LOK apzinās, ka šādi lēmumi sabiedrībā un sporta vidē rada spēcīgas emocijas, un aicina saglabāt mieru, cieņu un savstarpēju sapratni. Latvijas Olimpiskā komiteja turpinās aktīvi aizstāvēt Latvijas sportistu intereses, sadarboties ar starptautiskajiem partneriem un iestāties par godīgu, drošu un vērtībās balstītu sporta vidi."