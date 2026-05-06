Pārbaudes spēle hokejā vīriešiem starp Latvijas un Norvēģijas izlasēm
Sandim Vilmanim gūstot divus vārtus, tajā skaitā uzvaru nesošos, Latvijas vīriešu hokeja izlase trešdien Rīgā pirmspēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules ...
Lieliskais Vilmanis un 17 gadus vecais Mūrnieks savā debijā nokārto uzvaru pārbaudes spēlē pret Norvēģiju
Sandim Vilmanim gūstot divus vārtus, tajā skaitā uzvaru nesošos, Latvijas vīriešu hokeja izlase trešdien Rīgā pirmspēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar rezultātu 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) papildlaikā uzvarēja Norvēģiju.
Vilmanim šie bija pirmie vārti Latvijas izlasē un viņš tika atzīts par labāko spēlētāju šajā mačā. Tāpat vārtus savā debijas mačā guva 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks.
Latvieši spēles sākumā kontrolēja ripu, taču pirmie vārtus guva pretinieki. Spēles septītajā minūtē, vārtsargam Kristeram Gudļevskim neredzot ripas lidojuma virzienu, 1:0 norvēģu labā panāca Sanders Hurreds. Spēles 12. minūtē Deniss Smirnovs pēc vārtu apvešanas piespēlēja Vilmanim, kurš netraucēts guva savus pirmos vārtus pieaugušo izlasē.
Otrajā periodā abas komandas piecas reizes spēlēja nevienādos sastāvos, taču vārti tika gūti tikai vienādos sastāvos. Vispirms nepilnas divas minūtes pirms trešdaļas beigām pēc Mārtiņa Dzierkala piespēles Mūrnieks izslidoja viens pret vārtsargu un panāca 2:1. Tiesa, pēc nepilnas minūtes Kristians Ustbī izlīdzināja rezultātu.
Trešajā periodā vārti netika gūti, un cīņa turpinājās papildlaikā, kura pirmajā minūtē Vilmanis nonāca viens pret vārtsargu un izrāva Latvijas izlasei uzvaru.
Ceturtdien tajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču, latviešiem noslēdzot sagatavošanos pasaules meistarsacīkstēm.
Aprīlī Latvijas hokejisti mājās aizvadīja pārbaudes spēles ar Austriju (3:4 un 1:0), pēc tam Lahti spēlēja pret Somiju (2:1 papildlaikā) un Dāniju (2:1 pēcspēles metienu sērijā), bet iepriekšējā nedēļā Bratislavā cīnījās ar Slovākiju (5:1 un 2:5).
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).